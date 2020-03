90 minuti in paradiso/ Su Rai 2 il film con Kate Bosworth (oggi, 5 marzo 2020)

90 minuti in paradiso verrà trasmesso da Rai 2 nella prima serata di oggi, giovedì 5 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2015 da diverse case cinematografiche tra cui Astute Films e la Dawn Pictures Productions. La regia della pellicola è stata affidata a Michael Polish il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre il montaggio è stato realizzato da Cary Gries. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato M. David Mullen e nel cast sono presenti Hayden Christensen, Kate Bosworth, Hudson Meek, Elizabeth Hunther, Bobby Batson e Michael Harding.

90 minuti in paradiso, la trama del film

Ecco la trama di 90 minuti in paradiso. È una fredda notte del gennaio dell’anno 1989 quando un uomo di nome Don Piper sta facendo ritorno con la sua auto a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Purtroppo quella notte sarà segnata per sempre da una terribile tragedia che lo colpirà in prima persona. Infatti la sua automobile viene letteralmente colpita e scaraventata fuori dalla carreggiata da un enorme camion il cui guidatore aveva avuto un attimo di esitazione probabilmente dovuto anche alla stanchezza di tante ore di guida. L’auto dell’uomo quindi viene sbalzata fuori di strada. Non appena arrivano sul posto i primi soccorsi si ha immediatamente la sensazione che non ci sia più niente da fare per lui anche perché ci sono diverse ferite riportate in diverse zone del corpo. Inoltre i polmoni sembrano essere collassati e il cuore non pompa più il sangue come invece dovrebbe. Insomma per i primi soccorritori è abbastanza chiaro che l’uomo sia morto sul colpo una volta che la sua auto è andata a sbattere contro un albero posto all’esterno della strada. In effetti l’anima dell’uomo fa un viaggio in paradiso della durata di circa 90 minuti durante il quale si rende conto della bellezza di quel posto celestiale a cui tutta tuttavia dovrà per il momento di dire addio in quanto si ritroveranno nuovamente all’interno del suo corpo mentre lo portano in ospedale per tentare una difficile rianimazione. Accade così un vero e proprio miracolo con l’uomo che ritorna in vita e sarà segnato per sempre da quella esperienza che ricorderà. Una volta tornato in vita però dovrà fare i conti con un difficile percorso di riabilitazione fatto di tanta sofferenza e di tantissima depressione che riuscirà soltanto a superare grazie all’aiuto dei suoi familiari e soprattutto da quell’esperienza che ricorderà per sempre.

