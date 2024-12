Dalle anticipazioni di Amici 2024 spunta il nome di un nuovo concorrente, Dedè, che farà il suo ingresso nella puntata di domenica 15 dicembre. Si attendono tante novità a partire dalle ore 14. Ogni settimana Superguidatv racconta quello che succederà in puntata in modo tale che i fan di Amici 2024 possono scoprire in anteprima le novità della settimana. Si attende un provvedimento disciplinare inaspettato e l’ingresso nella scuola di un cantante di nome Dedè, il quale stupirà tutti con un inedito incredibile.

A volere fortemente un nuovo concorrente di Amici 2024 in questa edizione è stata Anna Pettinelli. Ultimamente si sta parlando molto della coach per il suo dente avvelenato contro Luk3, cantante che da settimane rischia di essere eliminato e che, soprattutto, viene messo continuamente sotto torchio dalla donna. Anna Pettinelli ha confessato di non trovare Luk3 abbastanza bravo per il programma, insofferente per il fatto che fuori ci sono tanti cantanti – a suo dire – più meritevoli di lui. Ed è così che domenica vedremo un nuovo artista di nome Dedè, che non sostituirà Luk3 ma che entrerà a far parte della squadra della coach. Cosa sappiamo su di lui?

Dedè canta l’inedito ad Amici 2024, tregua momentanea tra Cuccarini e Pettinelli

Dedè sarà il nuovo concorrente di Amici 2024. Il cantante farà il suo ingresso nel talent domenica 15 dicembre, quando Anna Pettinelli farà aggiungere un banco in puntata. Ancora non si sa nulla sul cantante, e non si conosce nemmeno quale sia il suo profilo Instagram, quanti anni ha o se è fidanzato. Sembra però, secondo le anticipazioni di Amici 2024, che ci sarà finalmente una tregua tra Lorella Cuccarini e la Pettinelli. Le due si sono scontrate a lungo su Luk3 e si sono trovate a lungo in disaccordo. Sappiamo però che Dedè di Amici 2024 canterà “Periferia”, il suo inedito.

Dopo l’ingresso di Dedè ci saranno altri colpi di scena, un battibecco tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro su Alessia, e per quanto riguarda la gara dei cantanti, troveremo lo storico duo dei Ricchi e Poveri pronti a giudicare i talenti. Oltretutto ci sarà un colpo di scena su Ilan Muccino. Il cantante dopo una settimana piuttosto difficile cambierà squadra e andrà con Anna Pettinelli lasciando il coach Rudy Zerbi. Il motivo? Ancora non si sa nulla. Non ci resta che attendere la puntata di Amici 2024 di domenica 15 dicembre per scoprire tutte le novità!