Tullio De Piscopo/ La lotta vinta contro il tumore “Mi avevano dato sei mesi di vita”

La puntata di ieri di Techetechetè in onda su Raiuno è stata dedicata alla musica napoletana e ai suoi artisti più importanti. Tra questi c’è sicuramente Tullio De Piscopo che è stato anche legato a Pino Daniele da una profonda amicizia. In un’intervista rilasciata a Verissimo a dicembre del 2015, Tullio De Piscopo ha parlato del legame con Pino Daniele e dell’aiuto ricevuto dall’amico durante uno dei momenti più difficili della sua vita. De Piscopo, alcuni anni fa, ha combattuto contro un tumore. All’artista avevano dato sei mesi di vita e, ad aiutarlo, fu proprio Pino Daniele. “Mi avevano dato sei mesi di vita. Quando mi hanno dato i risultati ho pensato solo che non volevo dare fastidio a nessuno e che dovevo trovare un posto in cui morire” – aveva raccontato a Silvia Toffanin.

Tullio De Piscopo e l’amicizia con Pino Daniele

Dopo la diagnosi, Tullio De Piscopo ha combattuto per vincere la sua battaglia. “Non ero pronto a non veder crescere i miei 4 nipotini e poi mia figlia era con me quando mi hanno comunicato la cosa e lei mi ha stretto la mano fortissimo”, raccontò a Verissimo nel 2015. Durante il ricovero in ospedale, tra gli amici che sentì più vicini, ci fu proprio Pino Daniele. “Quando mi venne a trovare all’ospedale, piangemmo insieme. In quell’occasione mi regalò una sua coroncina portafortuna e mi disse che ce l’avrei fatta ma, in realtà, è stata la sua musica a salvarmi. Sentivo la sua forza”, raccontò ancora De Piscopo che è sempre stato legato da un affetto profondo a Pino Daniele.

