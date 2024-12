Non l’ha presa bene Tancredi, che alla finale di Sanremo Giovani è stato eliminato dopo essere finito in sfida con Alex Wyse. Dopo quello che è successo, il cantante ha subito chiesto quale fosse la soglia d’età per partecipare al programma, perchè l’anno prossimo vorrà ripresentarsi e tentare di nuovo la vittoria. Non solo, su Instagram ha prontamente taggato Alessandro Cattelan, il profilo ufficiale di Sanremo e lo stesso Carlo Conti, con un sonoro: “All’anno prossimo”.

Il giorno dopo, però, Tancredi ha cambiato atteggiamento. Forse, ragionando a mente fredda il cantante è ritornato sui social per esprimere il suo disappunto su quanto successo. Così, ha ripreso in mano il suo profilo Instagram e ha iniziato un lungo sfogo. Tancredi scrive di essere molto autocritico, ma di riconoscere che durante la finale è stato molto bravo. “Ho proprio spaccato“, dice ai fan, “e mi faccio una bella standing ovation“. Poi è volato su Twitter, dove ha fatto scalpore il suo “like” ad un post decisamente velenoso.

Tancredi esce da Sanremo Giovani, poi lo sfogo sui social: “Mi dispiace che…”

Il giorno dopo la sua ultima esibizione a Sanremo Giovani Tancredi si è sfogato sui social. Dopo il disappunto sulla sua eliminazione, condiviso con i fan di Instagram, si è spostato su X (ex Twitter) e ha continuato le sue riflessioni. “L’unica cosa che mi dispiace è che meritavamo entrambi di andare avanti”, scrive Tancredi, “poi il destino fa la sua parte e non ci si può fare niente. Spacca tutto Alex e fai in modo che sta sifda non sia stata vana hahahaha”. Poi l’altro gesto scioccante, un like che ha lasciato di stucco i fan.

“Sono stati tutti inascoltabili stasera, invece Tancredi ci ha dato performance. Per il resto sembra la sagra della porchetta”, ecco il post incriminato al quale il cantante ha messo il like dopo Sanremo. Insomma, più passano i giorni, più Tancredi sembra dimostrare di non aver accolto bene quanto successo a Sanremo Giovani e senza mezzi termini lo sta facendo presente ai fan. Diventato famoso per la canzone “Standing ovation“, Tancredi Cantù Rajnoldi si è fatto strada nel mondo della musica a partire da Amici nel 2021. Nel corso del tempo ha anche prodotto una canzone con Donatella Rettore, il brano “Faccio da me”.