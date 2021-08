Gabriella Ferri/ Il figlio Seva Borzak jr: “La mia migliore amica, controcorrente”

Non solo una ‘cantante romana’. Ci tiene a sottolinearlo Seva Borzak jr, l’unico figlio di Gabriella Ferri ricordando sua madre in un’intervista rilasciata a tuacitymag.com. Seva è il figlio che la Ferri ha avuto un russo-americano, Sieva Borzak sr, e che ha voluto ricordare che: “Giro’ il mondo e divento’ famosa in Sudamerica con le sue canzoni in lingua spagnola […] si appassionò a culture diverse.” Gabriella è stata per lui una mamma “Attenta e aperta. Riusciva ad instaurare con me un dialogo quasi ‘alla pari’, senza imbarazzi o inutili sovrastrutture.” Oggi anche seva è padre: “Io ho sei figli e so che, molto spesso, tra genitori e figli si creano delle barriere anche minime, invisibili. Con lei questo non esisteva. Davvero è stata la mia migliore amica.”

Gabriella Ferri, il figlio la ricorda: “Donna controcorrente”

Gabriella Ferri morì nel 2004 ma, ancora oggi, la sua voce rimane per tantissimi una e inimitabile quanto indimenticabile. Suo figlio Seva, nel corso dell’intervista, ha voluto sottolinearne l’unicità anche come donna: “Nella vita, come nel lavoro, é stata sempre una donna ‘controcorrente’: nel suo modo di fare, di vestire, di esprimersi, é stata sempre all’ avanguardia. Per me, Gabriella, è stata una ‘cultura a sé’. Era un’ artista ‘a tutto tondo’, come i grandi del rinascimento, o meglio, dell’ impressionismo. – ha raccontato, per poi concludere con una riflessione – Spiriti rivoluzionari che in vita pochi capirono e solo le generazioni successive ne apprezzarono la modernità ed il talento. Cantava, scriveva poesie, dipingeva, scolpiva. E amava andare in giro a cercare pietre da modellare.”

