Come il papà vive di musica, muovendo i prima passi fin dalla tenera età e coltivando in particolare la passione per il pianoforte. Stiamo parlando di Amos Bocelli – primo dei figli di Andrea Bocelli – che questa sera abbiamo apprezzato sul palco in occasione del Andrea Bocelli 30 – The Celebration; una grande festa per i 30 anni del tenore. Molto discreto a proposito della sua vita privata come testimoniato dalla carenza di notizie in riferimento ad una possibile compagna ma diverso è il caso per quanto riguarda la sua carriera. Spesso al fianco del fratello minore, Matteo, ma anche con il papà ha condiviso importanti esperienze professionali.

Proprio in occasione del Andrea Bocelli 30 – The Celebration, Amos Bocelli – figlio di Andrea Bocelli – si è concesso qualche battuta sul rapporto non solo con il papà ma anche con il fratello Matteo. Parole che hanno messo in evidenza quanto la musica sia di casa e baricentro della loro quotidianità: “I momenti che mi sono rimasti impressi? Mi sono sempre considerato l’uomo del backstage, spesso ascolto le loro riunioni e spesso capito nei momenti sbagliati. Una volta stavano parlando di Sanremo e io lo accompagnai pochi mesi dopo proprio all’Ariston… Inevitabilmente mi ritrovo così sempre coinvolto”. Il primo figlio di Andrea Bocelli ha poi aggiunto: “Ci divertiamo davvero tanto, soprattutto con mio fratello Matteo; in casa suoniamo tantissimo e speriamo sempre che anche il pubblico senta questa atmosfera”.