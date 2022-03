Enrico Brignano/ L’incidente in barca, il terribile scherzo di Flora Canto e…

Forse non tutti ricordano l’esilarante scherzo orchestrato da Le Iene ai danni di Enrico Brignano, con la complicità della compagna, nonché sua futura moglie Flora Canto. Alcuni mesi fa il celebre programma di Italia 1 e la dolce metà del comico avevano fatto “scomparire” il motoscafo dell’attore romano. Un’imbarcazione a cui lo showman è davvero tanto legato e affezionato. Nella “candid camera” tutto comincia quando Enrico Brignano scopre che sua moglie Flora Canto ha tenuto una festa in barca in gran segreto.

Nello stesso momento l’attore viene a sapere di un brutto incidente che a quanto pare avrebbe completamente distrutto l’imbarcazione. Come se non bastasse un finto armatore ischitano pretende da lui un rimborso di settantamila euro, scatenando una vera e propria in cui l’attore si trattiene a stento e dà il peggio di sé.

Enrico Brignano, lo scherzo della barca rubata e distrutta, la complicità della futura moglie Flora Canto

Al culmine della rabbia, Enrico Brignano si mette a caccia della sua barca – o dei suoi presunti resti – lungo il fiume Tevere. Una caccia che lo porta sull’orlo di una crisi di nervi, che si amplifica quando crede di essere di fronte ai malfattori. Ad un certo punto però il comico romano si ritrova di fronte Nicolò De Devitis, autore e inviato di Le Iene. Nessun incidente e nessuna festa segreta, quindi. La sua barca è in perfette condizioni, esattamente come l’aveva lasciata. Brignano e De Devitis chiudono il video abbracciati, tra le risate di Flora Canto, fiera e orgogliosa di averla fatta al suo fidanzato.

