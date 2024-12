Andrea Bocelli 30 – The Celebration: anticipazioni e diretta prima puntata

Oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, in prima serata, canale 5 trasmette una serata evento dedicata ad Andrea Bocelli e ai suoi 30 di carriera. Con la conduzione di Michelle Hunziker, dal Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa, Andrea Bocelli si è concesso tre giorni di festeggiamenti in compagnia di parenti, amici e colleghi per celebrare l’importante traguardo. Le tre serate sono state racchiuse in due serate evento dal titolo Andrea Bocelli 30 – The Celebration di cui una va in onda questa sera.

Sul palco, insieme al grande artista che, con la sua voce incanta il mondo, ci saranno anche due persone speciali come i figli Amos, Matteo e Virginia che hanno ereditato dal papà non solo la passione per la musica, ma anche l’innato talento. Sul palco, però, ci saranno nomi importanti.

Gli ospiti della prima serata di Andrea Bocelli 30 – The Celebration

Andrea Bocelli ha scelto di festeggiare i suoi 30 anni di carriera in un posto davvero speciale come il Teatro del Silenzio di Lajatico costruito per sua volontà. Per celebrare i 30 anni di carriera, al proprio fianco, Bocelli ha voluto nomi davvero importanti del mondo della musica sia nazionale che internazionale. Nel corso della serata, così, con Bocelli, si alterneranno i seguenti Nomi:

Zucchero, Placido Domingo, Jose’ Carreras, Giorgia, Virginia Bocelli, Elisa, Ed Sheeran, Johnny Depp, Matteo Bocelli, Brian May dei Queen, Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Amos Bocelli, Christian Nodal e Shania Twain.

Come vedere in diretta streaming Andrea Bocelli 30 – The Celebration

La prima serata di canale 5 è così dedicata alla grande musica, sia a quella di Andrea Bocelli che dei suoi ospiti con cui duetterà. Lo spettacolo potrà essere seguito in diretta televisiva su canale 5, al termine della puntata di Striscia la Notizia, a partire dalle 21.30. Per chi, invece, preferisce la diretta streaming, può collegarsi al sito di Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione. Con Mediaset Infinity, la diretta streaming è disponibile sia contemporaneamente a quella televisiva che in un momento successivo.

