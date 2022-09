Riforma pensioni 2022/ Troppo poco tempo e potrebbe essere riconfermata quota 102

Come sappiamo il governo non è stato in grado di lavorare alla riforma pensioni 2022, così da poter dare una valida alternativa alla quota 100 che è stata invece abrogata. C’è chi ipotizza che, in assenza di tempo per poter lavorare ad una valida proposta, potrebbe essere riconfermata la proroga di quota 102.

Riforma pensioni 2022: perché fa comodo prorogare quota 102

Dopo la fine dell’anno infatti entrerà di nuovo in vigore la Riforma pensioni della Fornero, e pare che, nonostante le elezioni del 25 settembre siano ormai vicine, non ci siano grandi proposte all’orizzonte.

C’è chi sta infatti ipotizzando che il governo, in assenza di un tempo necessario a poter lavorare alla riforma pensioni, potrebbe addirittura lavorare ad una legge di proroga della quota 102.

La sorella minore di quota 100 infatti è ancora ben vista dal gran parte dei sindacati e dei lavoratori.

Sul piano pratico quota 102 anche un importante privilegio, quello di poter essere approvata in pochissimo tempo. Le persone riuscirebbero ad andare in pensione all’età di 64 anni e 38 di contributi.

