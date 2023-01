Stash, Giulia Belmonte nel mirino web: “Sono stata fraintesa”/ C’entra l’allattamento

Stash Fiordispino: Giulia Belmonte é al centro di una polemica web, il motivo

Mentre i fan si auspicano di rivederlo in TV, ad Amici 22, come giudice al serale del talent, Stash Fiordispino é, indirettamente, coinvolto con Giulia Belmonte al centro di una polemica web, esplosa su un delicato tema relativo alla maternità. Stando a quanto emerge nel web, la giovane giornalista e dolce metà di Stash dei The Kolors, band pop-rock vincitrice del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, é nel mirino degli attacchi degli utenti attivi via social, nel web. Questo, per un intervento registrato online rispetto al delicato tema dell’allattamento. In replica alla curiosità del popolo della rete, la mamma celeb delle figlie avute con Stash Fiordispino Grace di 2 anni e la neonata che porta il nome della ballad contro la guerra di Paul McCartney, Imagine, si é aperta sulla sua chiave di risoluzione del problema avuto all’allattamento, dando così inconsapevolmente vita alla polemica online, che la taccia di servirsi di metodi inappropriati nella maternità.

“Per far staccare mia figlia dal seno ho messo dell’aceto”, ha fatto sapere Giulia Belmonte scatenando ai suoi danni le contestazioni social degli utenti che ritengono inopportuno e indelicato il rimedio della giornalista, blogger e influencer palesatosi all’occorrenza con l’intento di facilitare il distacco della figlia diventa dipendente dal seno in fase di allattamento. In merito alla polemica web, come inoltre riprende The pipol gossip via social, Giulia Belmonte però replica a difesa della sua posizione, a fronte dell’accusa online a suo carico: “Sono stata fraintesa. Non so se quello che ho fatto sia giusto o sbagliato, ma nel mio caso ha funzionato”.

Il web é diviso sulla polemica web che coinvolge Stash Fiordispino e Giulia Belmonte

E, a margine del botta e risposta che vede protagonista la dolce metà di Stash Fiordispino dei The Kolors, intanto, non si risparmiano neanche dei commenti social sul caso, a difesa di Giulia Belmonte.”Ho allattato entrambi i miei figli fino al terzo anno compito…-scrive una mamma nip-, per 18 mesi li ho allattati in tandem…staccati senza usare niente, semplicemente è avvenuto in maniera naturale”. Tra le altre reazioni web si legge poi ancora: “E basta attaccare per tutto, l’unico sbaglio di Giulia è stato quello di scriverlo nei social”; “Non esistono libri che insegnano il”mestiere” della mamma, quindi ha fatto ciò che riteneva opportuno. È semplice aceto mica veleno, svegliatevi”; “Che ha fatto bene, non si può allattare a vita”.

