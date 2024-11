Il partenopeo trio dei The Kolors – composto da Antonio Fioridipino, meglio noto come Stash, dal cugino Alex Fiordipino e dal bassista Dario Iaculli, ha festeggiato il doppio disco diamante in Italia a settembre. Dopo essere nato a Caserta ed essere cresciuto frequentando lo studio di registrazione del padre, il produttore Umberto Fiordipinto, che, al suo interno, ha visto passare molti artisti anche di fama internazionale, Stash – classe 1989 – ha esordito nel mondo della musica, assieme ai suoi colleghi, nel 2009. Il cantante ha eredito un successo che l’ha portato a ricoprire anche altri ruoli in TV.

Stash dei The Kolors derubato a Milano/ "Con la scusa di un gatto sotto l'auto mi hanno rubato orologi e pc"

Da ospite al programma Stasera Casamika, nel 2017, in cui vestiva i panni di David Bowie con la sua Rebel Rebel, a giudice di Amici di Maria De Filippi, nel 2021, il frontman dei The Kolors ha anche più volte condiviso alcuni dettagli della sua vita privata. Uno fra gli aneddoti più emozionanti riguarda il suo primo incontro con la compagna, Giulia Belmonte. Stash e la giornalista si sono incontrati per caso, anni fa, in una libreria, a Milano. Il cantante ha raccontato del colpo di fulmine, avvenuto al Libraccio di Porta Genova, in un’intervista rilasciata a ViviMilano, in cui racconta di come l’attuale compagna fosse alla ricerca di un libro e che lui si sarebbe proposto di aiutarla a trovarlo.

Giulia Belmonte, chi è fidanzata Stash/ L'aneddoto del cantante: "Prima volta andai da lei con scusa stupida"

Stash chi é, come ama festeggiare il cantante dei The Kolors

In un video dell’8 marzo 2024 il frontman dei The Kolors suona il pianoforte accanto alla sua primogenita, Grace. Stash e la compagna Giulia Belmonte hanno due figlie. La prima, di nome Grace, nata nel dicembre del 2020 e Imagine – come l’indimenticabile canzone di John Lennon – venuta al mondo due anni più tardi. In questo caso, però, al fianco del papà, in studio di registrazione, c’è Grace. La bambina, entusiasta dell’atmosfera che li circonda, segue le orme del padre, cantando anche lei sulle note del brano Un Ragazzo Una Ragazza.

Chi è Giulia Belmonte, compagna di Stash dei The Kolors/ “Le parole sono un limite per un amore così forte…”

La canzone, presentata alla 64esima edizione del Festival di Sanremo, aveva appena raggiunto il primo posto in classifica alla radio e Stash allora, con la figlia, desiderava immortalare per sempre questo momento, proponendo alla bimba di fare, insieme, quello che entrambi amano di più. Ossia: cantare. “Non esiste un modo migliore per festeggiare”, scrive Stash in didascalia e, prima di iniziare, chiede un parere alla piccola Grace. “Dobbiamo decidere la tonalità, la facciamo in Mi bemolle o in Re minore?” Dopo aver optato per Re minore, su consiglio di Grace, i due iniziano a cantare, conquistando, in quel momento, oltre alla classifica, anche il cuore degli ascoltatori su Instagram.