A Natale mi sposo/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme

A Natale mi sposo, film di Canale 5 diretto da Paolo Costella

A Natale mi sposo è una divertente commedia del 2010, va in onda oggi, 5 gennaio, a partire dalle 21,20 su Canale 5. La regia è di Paolo Costella, mentre gli interpreti principali sono: Massimo Boldi, Vincenzo Salemme, Enzo Salvi, Nancy Brilli, Massimo Ceccherini, Teresa Mannino, Elisabetta Canalis, Valeria Valeri, Simon Grechi e Anna Longhi.

Natale da chef/ La diretta streaming del film su Canale 5

Il film A Natale mi sposo è il quarto che vede Massimo Boldi protagonista senza l’abituale compagno Christian De Sica. Le riprese del film si sono svolte tra Roma, L’Aquila e St Moritz. Nel film A Natale mi sposo compare per l’ultima volta l’attrice e opinionista Anna Longhi. A Natale mi sposo è stato accolto positivamente dal pubblico, mentre la critica non è stata molto clemente. Massimo Boldi e Vincenzo Salemme avevano già lavorato insieme nel film Olè, mentre Nancy Brilli ha fatto coppia con Vincenzo Salemme in diverse pellicole come Ex, La vita è una cosa meravigliosa e Sapore di te.

Pinocchio/ Su Rai 2 il film di Matteo Garrone con Roberto Benigni

A Natale mi sposo, la trama del film

La narrazione di A Natale mi sposo si incentra su un cuoco milanese di nome Gustavo, proprietario di un ristorante a Roma. Nel locale lavorano il lavapiatti Cecco, un ex pugile di nome Rocky, nonché il figlio adolescente di Gustavo, Jacopo che fa il cameriere. Nel ristorante è presente anche un porcellino d’India considerata la mascotte.

Un giorno, Fabio, casualmente, si imbatte nella sua ex fidanzata che si trova a Roma alla ricerca di qualcuno che si occupa del catering per il suo prossimo matrimonio con Steve che avrà luogo a St Moritz. Fabio, non si lascia scappare l’occasione e riesce a far si che sia proprio il padre a occuparsi del ricevimento, in quanto fa crede a chiunque che è uno chef di successo.

Natale a 4 zampe/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi e Maurizio Mattioli

Il padre della sposa, si occupa dell’allestimento economico del ricevimento, e organizza le cose in grande, anche se dell’eredità della moglie non è rimasto quasi nulla. Gina e Paloma, invece, sono le wedding planner che si occupano in prima persona del ricevimento e purtroppo le cose non vanno per il meglio. Tuttavia, nonostante i tanti ostacoli, tutto sembra procedere bene, anche se il finale è ricco di colpi di scena, in quanto Fabio manda a monte il matrimonio e riconquista la sua ex.











© RIPRODUZIONE RISERVATA