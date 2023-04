Aaron Cenere, è guerra con Wax al serale di Amici 2023?/ Dal guanto di sfida alla lite

Amici 2023 di Maria De Filippi, Aaron Cenere si scontra con Wax: scontro anche sul palco del serale?

Si preannuncia una battaglia infuocata tra Aaron Cenere e Wax nel corso del terzo serale di Amici 2023. Questo sulla base di un duro scontro, con tanto di parole infuocate tra le parti, che si registra nel mezzo del daytime di Amici che precede l’attesa terza puntata serale, prevista in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, nella prima serata del 1° aprile 2023.

Nel daytime del 31 marzo 2023, Aaron ha accusato Wax di inscenare una strategia di gioco al mero fine di accalappiarsi i consensi del pubblico, fingendo umiltà nel dirsi restio a realizzare che non gli sia ancora toccata l’eliminazione. In confidenza con i compagni, in previsione del terzo serale, Wax aha rivelato che, sin dal suo ingresso nella scuola, non ha mai disfatto le valigie. Questo, perché da sempre si sentirebbe a rischio eliminazione, “anche nella puntata di Natale credevo si potesse essere eliminati”, ha fatto sapere l’allievo di Arisa. Aaron però non crede al compagno d’avventura, tacciandolo non troppo velatamente di assumere una condotta TV improntata sulla ipocrisia e la mancata veridicità al talent show.

Il dialogo infuocato tra i Aaron e Wax di Amici 2023

“Secondo me sei intelligente e c’hai la percezione di quello che succede qua dentro… é che c’é un disaccordo tra quello che fai e come ti atteggi e quello che dici”, é l’attacco mosso da Aaron a Wax.

Parole piuttosto taglienti a cui, poi, è seguita la replica infuocata di Wax: “Ma vattene a fancu*o!”. Il cantante di Arisa, dopo lo sfogo, si è inoltre detto pronto a chiudere ogni tipo di rapporto con Aaron: “non posso volere bene a chi non mi crede mai, zio!”. Un momento TV che é ora molto discusso dai telespettatori di Amici 2023, attivi nel web. E il sentiment sulla lite che precede il terzo serale di Amici 2023, dove Wax potrebbe rivelarsi il nuovo eliminato al talent show, si divide tra le reazioni più disparate. C’è chi, intanto, rimane in attesa del fatidico guanto di sfida che vedrà i due allievi contrapposti; chi se la caverà?

