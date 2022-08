Aaron Diaz, Erin e Regina: marito e figli Lola Ponce/ “L’amore è una scelta continua”

Aaron Diaz, Erin e Regina, marito e figli di Lola Ponce: una splendida famiglia

Aaron Diaz, Erin e Regina sono il marito e i figli di Lola Ponce. Lui è un attore e modello messicano, ha conosciuto la showgirl sul set della serie “El Talisman” e sono saliti all’altare nel 2014 a Marrakesh. Dalla loro storia d’amore sono arrivate le figlie Erin e Regina, due splendide bambine a cui Aron e Lola sono profondamente legati. “La maternità mi ha insegnato ad essere forte”, ha raccontato l’attrice in una recente intervista, sottolineando l’importanza della famiglia e dell’amore. “Sono molto più rispettosa nei confronti della vita. Grazie alle mie figlie ho imparato a dare il meglio di me, anche nel lavoro”, le parole della showgirl.

UN PAESE QUASI PERFETTO/ Cast stellare: da Fabio Volo a Miriam Leone

Aaron Diaz e Lola Ponce: “L’amore dev’essere una scelta continua”

Dello stesso avviso, non potrebbe essere altrimenti, il marito Aaron Diaz, che ha sempre speso parole al miele per tutta la sua famiglia, evidenziando le doti delle sue splendide donne. “Vivo con 3 donne meravigliose“, aveva ammesso il fotomodello messicano. “Trascorro la mia vita con tre donne meravigliose che mi rendono felice. Io e Lola ci siamo sposati tutti i giorni della nostra vita. L’amore è una scelta continua. Deve essere una fiamma, una fiamma che non smette mai di ardere”, ha dichiarato Aaron Diaz, convinto che il segreto di una relazione appagante sia appunto non darsi mai per scontati.

LEGGI ANCHE:

Gigi D'Alessio commosso sul palco/ "Benedice" la proposta di nozze dei fan e...IMMENHOF LA GRANDE PROMESSA/ Un ricco cast, da Leia Holtwick a Ella Päffgen

© RIPRODUZIONE RISERVATA