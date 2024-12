Il ritorno di Masterchef Italia. quando va in onda l’edizione 2024

L’attesa è finalmente finita: da oggi, giovedì 12 dicembre 2024, riapre ufficialmente la cucina di Masterchef Italia per accogliere nuovi concorrenti pronti a mettersi alla prova e a sottoporsi all’inflessibile giudizio dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Come accaduto nelle prevedenti edizioni, i piatti prelibati preparati dai concorrenti saranno i protagonisti principali, ma non mancheranno emozioni e colpi di scena legati anche ai percorsi di vita degli aspiranti chef.

Giunto alla quattordicesima edizione, Masterchef Italia resta uno dei talent più amati e seguiti della televisione italiana anche se non tutti riescono a seguirlo con costanza. Per farlo, infatti, è necessario sottoscrivere un abbonamento, ma andiamo a scoprire tutte le modalità per seguire il percorso dei nuovi concorrenti di Masterchef.

Tutti i modi per vedere in diretta streaming Masterchef Italia 2024

Ogni giovedì, alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand anche in 4K HDR e visibili su Sky Go, va in onda una nuova puntata di Masterchef Italia che è pronto a fare compagnia al pubblico anche attraverso i social e il sito ufficiale del talent show.

Su Instagram, Twitter e Tik Tok, infatti, sarà possibile ricevere vari aggiornamenti sui concorrenti, le sfide, gli ospiti e le tante novità previste dalla nuova edizione del talent show culinario che si appresta a sfornare tanti, nuovi chef pronti a deliziare il palato di tutti. Da questa sera, dunque, gli appassionati del talent show, famosissimo in tutto il mondo, sono davvero tanti i modi per non perdersi assolutamente nulla del percorso dei concorrenti, ma anche degli stessi giudici che, spesso, alternano momenti di rabbia ad altri emozionanti lasciandosi andare anche alle lacrime.

