“Abbassa il volume della tv”: 77enne accoltella vicino/ Roma, lite per troppo rumore

“Abbassa il volume della tv”: sarebbe scoppiata per questo motivo una lite tra due vicini finita nel sangue, con un 77enne che avrebbe accoltellato un uomo di 39 anni, ferendolo ad una mano, fortunatamente in modo non grave. Il suo aggressore, stando a quanto reso noto da RomaToday.it, sarebbe poi stato arrestato dai carabinieri. I fatti si sono svolti a Roma, nella zona Primavalle, nella mattinata di oggi. A dare l’allarme sarebbe stata una chiamata, presumibilmente anonima, che avvisava i militari della presenza di un uomo “ferito da un’arma da taglio”. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e gli uomini dell’arma che in poco tempo, anche grazie alla testimonianza della vittima, avrebbero ricostruito i fatti. “Sono uscito dall’ascensore. Mi stava aspettando. Prima mi ha minacciato e, nonostante ci fosse la moglie con lui che ha tentato di frapporsi, mi ha colpito con un coltello”, ha raccontato il 39enne ai militari.

“ABBASSA IL VOLUME DELLA TV”: 77ENNE ACCOLTELLA VICINO

La vittima ha subito ferite ad una mano fortunatamente non gravi ed ha poi indicato alle forze dell’ordine giunte sul posto l’appartamento del vicino di 77 anni. Quindi è stato immediato il controllo all’interno dell’abitazione e proprio in camera da pranzo è stato rinvenuto il coltello a serramanico usato per accoltellare il vicino più giovane. L’arma da taglio è stata poi sottoposta a sequestro mentre l’aggressore è stato ammanettato e condotto in caserma con l’accusa di lesioni personali. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, già da tempo esistevano dissidi tra i due vicini di casa per via del volume troppo della tv tenuto dal vicino più anziano, fino a tarda notte. Il 39enne aveva minacciato anche di rivolgersi ad un avvocato. Questa mattina, l’ennesima lite poi culminata con il ferimento dell’uomo, mentre il 77enne è poi rincasato tenendo con sé il coltello.

