Abbonamento scaduto, 90enne multata e cacciata da bus/ “Mi hanno fatta piangere”

Carrara, 90enne multata e cacciata da bus perché non aveva rinnovato l’abbonamento: la storia di Maria Graziani ha fatto il giro del web ed ha indignato tutti. L’anziana, come raccontato dalla nipote su Facebook e poi dal quotidiano Il Tirreno, si era dimenticata di rinnovare la tessera per i mezzi pubblici e si è trovata di fronte un’addetta al controllo piuttosto inflessibile: nonostante avesse chiesto di poter pagare un nuovo biglietto, Maria è stata fatta scendere dal mezzo in malo modo con tanto di verbale di 40 euro. La pensionata ha raccontato al quotidiano: «Mi ha trattata male e mi ha fatto piangere: non mi era mai successo in 90 anni». La figlia ha aggiunto: «La controllora con modi burberi e accusatori le ha intimato di suonare alla fermata successiva, che per fortuna era la sua, precisando che sarebbe scesa anche lei per farle il verbale. Mia mamma sta male anche ora, piange mentre racconta l’angheria subita».

90ENNE MULTATA E CACCIATA DA BUS, LA VISITA DEL SINDACO DI CARRARA

Il mancato rinnovo dell’abbonamento non è di certo legato a una tentata truffa, «una sbadataggine può capitare» ha sottolineato la figlia, e c’è di più: due ragazzi presenti sul bus si sono offerti di dare un biglietto a Maria, invitando l’addetta al controllo a lasciar perdere. Niente da fare, purtroppo: «Questo atteggiamento nei confronti delle persone anziane è vergognoso», l’attacco della figlia dell’anziana. Il brutto episodio, come dicevamo, ha fatto il giro del web ed anche il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, ha deciso di intervenire: il primo cittadino si è recato in visita dalla pensionata ed ha manifestato la sua vicinanza. L’utilizzo dei mezzi pubblici è «un’abitudine virtuosa che, al di là dell’intoppo che l’ha portata alla ribalta delle cronache locali, rende la signora Graziani un esempio da seguire. Usare i mezzi pubblici è un ottimo modo per spostarsi perchè si evita di intasare il traffico e di contribuire all’inquinamento», il commento di De Pasquale.





