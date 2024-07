OLIMPIADI 2024, CHI È FILIPPO GRANDI? HA RICEVUTO L’ALLORA OLIMPICO

Olimpiadi 2024, chi è Filippo Grandi? C’è anche tanta Italia nella cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Parigi 2024. Grandi è stato premiato con l’Alloro Olimpico, diventano di fatto il terzo ad ottenere questo prestigio premio.

A comunicarlo è stato già qualche giorno fa Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ma proprio in occasione della cerimonia ufficiale è stato premiato, visibilmente emozionato, il nostro Filippo Grandi.

OLIMPIADI 2024, CHI È FILIPPO GRANDI? LA SUA STORIA

Olimpiadi 2024, chi è Filippo Grandi? Nato il 30 marzo 1957 a Milano, Grandi è un diplomatico italiano nonché Alto ufficiale delle Nazioni Unite per i rifugiati. Proprio per quest’ultimo motivo è stato premiato davanti ad una Parigi gremita per la Cerimonia dei Giochi Olimpici.

Avrete notato che come secondo battello a sfilare, dopo naturalmente la Grecia come accade sempre, si è vista la “Squadra Olimpicata dei Rifugiati“, creata in occasione dei Giochi Olimpici di Rio 2016. Filippo Grandi, dato che era come detto l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha subito accettato la proposta.

Con il tempo è diventato vicepresidente e con il suo grande sostegno è stato un punto focale e Bach, presidente del Cio, ha riconosciuto la sua grande dedizione. Inoltre, Grandi è stato omaggiato con un video che ha visto moltissime persone da tutto il mondo che hanno ringraziato l’italiano per il suo lavoro.