Abhigyan Anand aveva previsto il Covid-19?/ Bufala sul 14enne astrologo prodigio

Pubblicità

Il giovane ragazzino prodigio Abhigya Anand aveva previsto davvero in anticipo l’avvento della pandemia da Coronavirus? Il 14enne che da diverso tempo fa parlare di sé per aver conseguito, ancora lontano dal raggiungimento della maggiore età, un diploma post-laurea in Microbiologia ayuverdica, è molto conosciuto sul web anche per via della sua passione per l’astrologia tanto da diventare un vero e proprio punto di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo. E pare che Abhigya nei mesi scorsi avesse predetto la catastrofe sanitaria a cui sarebbe andato incontro il mondo, aggiungendo già nel 2019 che la Cina sarebbe stata uno dei Paesi più colpiti: tuttavia pare che le cose non siano andate precisamente così e il sito specializzato Bufale.net, nomen omen, ha eseguito un’operazione di debunking di quella che sarebbe una fake news nonostante lo stesso Anand si sia già lanciato in una nuova previsione annunciando che una nuova catastrofe è all’orizzonte e colpirà il pianeta tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Ma andiamo con ordine.

Pubblicità

ABHIGYAN ANAND AVEVA PREVISTO IL COVID-19? “UNA BUFALA PERCHE’…”

Secondo Abhigya Anand sarebbe stata una sfavorevole congiunzione astrale fra Marte, Saturno, Giove e la Luna a determinare l’esplosione dell’emergenza Coronavirus in Cina ma secondo il portale che da anni scova le bufale in questo caso non si può parlare nemmeno di semplice smentita delle parole del 14enne prodigio. Infatti innanzitutto pare che il suo nome vero sia Abhigyan Anand, nonostante diverse testate italiane stiano riportando la storia in modo non esatto: infatti nel video che sarebbe la fonte della bufala non si parla di Covid-19 e alcune previsioni del ragazzino (come la possibilità al 99% che vi potesse essere nel 2019 una guerra tra Pakistan e India) non si sono avverate. Idem per la profezia sui prezzi di oro, argento e petrolio che sarebbero schizzati alle stelle (cosa mai avvenuta, al di là di qualche fisiologica fluttuazione). Non ultimo, Anand non avrebbe mai fatto menzione della pandemia, né tanto meno mai parlato di nuove catastrofi dovute all’allineamento di Saturno e Giove. Con buona pace dei… catastrofisti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA