Abiti Sanremo 2023 terza serata: stilisti e vestiti/ Paola Egonu pronta a stupire in Armani

Sanremo 2023, gli abiti di Paola Egonu e gli stilisti dei conduttori

Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Ancora una volta occhi puntati sugli abiti e i look in generale che conduttori, artisti in gara e ospiti porteranno sul palcoscenico dell’Ariston in questa lunga serata che vede le esibizioni di tutti e 28 i Big. Non cambia Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, che ha sfoggiato e continuerà a indossare – come ormai tradizione – gli smoking firmati Gai Mattiolo, stesso marchio che veste sua moglie Giovanni Civitillo, ieri in abito nero.

Amadeus e la profezia dello scudetto a Sanremo/ Ogni volta che indossa una maglia...

Gianni Morandi continua invece a vestire smoking Armani, uno stile classico con guizzi molto particolari, come ha mostrato anche ieri. Armani è il marchio scelto anche dalla co-conduttrice di questa sera: Paola Egonu. La pallavolista ha scelto infatti abiti di Emporio Armani e chissà che non sia pronta a stupire anche lei con colori nella tonalità dell’oro e del bronzo, come fatto già dalla Ferragni e la Fagnani.

Amadeus: "Classifica Sanremo 2023? Distanze minime"/ "4mila voti tra Mengoni e Sethu"

Sanremo 2023, gli abiti e gli stilisti dei Big in gara

Per quanto riguarda invece i look dei Big in gara al Festival di Sanremo 2023, questa sera si alterneranno sul palco una lunga serie di scelte stilistiche eccentriche e particolari. È il caso di Rosa Chemical che, dopo il look total black di ieri con corsetto e occhiali da sole, potrebbe finalmente sfoggiare il suo colore prediletto: il rosa. Ricordiamo che lui veste Moschino. Attese anche le nuove scelte stilistiche di Madame, che vestirà Off-White, e di Lazza, che indossa capi firmati Missoni.

Paola e Chiara tornano invece a vestire abiti firmati da Dolce e Gabbana, così come la giovane Shari; Tananai pronto a portare ancora l’eleganza targata Gucci, mentre Levante, seguita da Lorenzo Oddo, è pronta a salire sul palco con un altro look fimato Etro.

SANREMO 2023/ Il vero Festival ce lo ricordano Morandi, Al Bano e Ranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA