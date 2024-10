Amici 2024, anticipazioni puntata 27 ottobre su Canale 5: Amadeus e Virna Toppi giudici delle sfide

Oggi 27 ottobre 2024 torna l’appuntamento con il daytime di Amici 2024. Maria De Filippi conduce la nuova puntata ricca di ospiti e sfide per gli allievi della scuola, reduci da una settimana di prove, scontri e dissapori interni in casetta. Alle cattedre dei prof ritroviamo, come sempre, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri per la danza, e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto.

Non saranno loro, però, a votare le performance dei ragazzi di Amici 2024 in gara oggi, ma una giuria esterna che, questa domenica, è composta da un ospite d’eccezione, Amadeus, alla sua prima volta nelle vesti di giudice ad Amici, e da Virna Toppi per il ballo. Non mancheranno poi ospiti musicali: si esibirà in studio Alessandra Amoroso con il singolo Si mette male, in uscita il 1 di novembre; inoltre ci saranno Elena D’Amario e Parsons Dance Company.

Amici 2024: le sfide di TrigNo e Rebecca e i compiti speciali della quinta puntata

Cantanti e ballerini di Amici 2024 si esibiranno in studio e sarà la giuria esterna appena citata a stilare una classifica in cui l’ultimo finirà in sfida e, dunque, a rischio eliminazione. A proposito di sfide, anche nella puntata del 27 ottobre due saranno le sfide in studio affrontate dagli allievi che la scorsa settimana si sono classificati ultimi. Parliamo di TrigNo, allievo di Anna Pettinelli, e Rebecca, allieva di Deborah Lettieri.

Sarà poi il momento delle verifiche dei professori. In settimana sono stati assegnati ad alcuni allievi dei compiti speciali che saranno chiamati ad esibire nella puntata di oggi. Al centro della verifica ci sarà Alessia, con un compito voluto da Deborah Lettieri, e Vybes, con un compito voluto da Lorella Cuccarini. Riusciranno a superarlo a pieni voti? (Clicca qui per scoprire in anteprima esiti di gare e sfide di oggi)

Come seguire in streaming Amici 2024

Nel corso della quinta puntata di Amici 2024 i professori avranno la possibilità di proporre un allievo per la possibile eliminazione dal programma, novità introdotta a partire dalla scorsa settimana. Domenica scorsa è toccato al ballo fare la sua proposta, quindi stavolta toccherà al canto. Tra una sfida e una prova non mancheranno momenti esilaranti, come l’ormai amatissimo gioco dei palloncini con i bigliettini anonimi.

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di oggi di Amici 24 non solo in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.