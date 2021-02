Abraham Garcia e Giulia Salemi, scontro a Live non è la d’Urso?/ “Io la amo ancora..”

Abraham Garcia, l’ex fidanzato di Giulia Salemi pronto a riconquistarla?

Signori e signore, quello che andrà in onda questa sera sarà uno scontro al vertice tra Giulia Salemi e Abraham Garcia ospite a Live Non è la D’urso. Proprio nelle scorse settimane lo spagnolo è stato ospite per parlare di Giulia Salemi affermando che l’influencer per lui è qualcosa di molto speciale e rivelando anche che lei continua a ronzargli in testa perché tra loro non è mai davvero finita, almeno a suo dire. L’influencer ha avuto modo di smentirlo già dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 ma questa sera i due si ritroveranno faccia a faccia per chiarirsi, la versione di Garcia cambierà trovandosi davanti la bella persiana? Proprio qualche tempo fa, parlando di lei, aveva rilanciato: “Io le voglio molto bene, ma Giulia è diversa, per me Giulia è speciale. E’ una donna che ho sempre in testa, è molto carina con me, non è una donna qualunque.. La nostra relazione è molto speciale, è difficile e lontana, ma la ricorderò per sempre”.

Abraham Garcia e Giulia Salemi, scontro a Live non è la d’Urso

Parole carine le sue che hanno fatto già infuriare Pierpaolo Pretelli e che potrebbe farlo ancora sicuramente alla luce di questo sconto tra Ambraham Garcia e Giulia Salemi a Live non è la d’Urso questa sera. Ma chi è Abraham Garcia? Il modello e attore che vive a Madrid non è nuov agli studi televisivi di Barbara d’Urso e attualmente non è a secco di lavoro nemmeno in Patria visto che lavora per Telecinco con Volverte a Ver. A venire a galla è stato lui rivelando a Novella 2000 i dettagli della sua storia con Giulia affermandola di averla vista a Milano prima del reality, confermando: “Più che relazione, la definirei una bella avventura. Non è stato facile conquistarla, ma vi assicuro che l’attrazione era fortissima”. Cosa si diranno questa sera i due?



