Abusi sui minori nell’esercito: è allarme in UK/ ONU: “Arruolamenti solo di 18 anni”

La Gran Bretagna da alcuni mesi si sta trovando a fronteggiare un preoccupante allarme che riguarda l’aumento dei casi di abusi sui minori arruolati nell’esercito. Di fatto il Paese è l’unico in tutta Europa a permettere ai minori di 18 anni, con un limito posto a 16, di iniziare una carriera nell’esercito nazionale, frequentando appositi college in cui si alternano gli allenamenti fisici alle lezioni in classe. E proprio in uno di questi college è stata scoperta una rete di addestratori e docenti che per lungo tempo hanno compiuto abusi sui minori arrestati, neanche a dirlo in prevalenza contro le ragazze 16enni, che ha spinto anche l’Onu ad intervenire per porvi un freno.

Abusi sui minori nell’esercito: il caso in UK

Insomma, gli abusi sui minori nell’esercito sarebbero avvenuti, per quanto si è potuto scoprire fino ad ora, all’interno di un college dedicato all’addestramento di ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni. Il primo caso avvenuto nell’Army Foundation College di Harrogate (vicino a Leeds) risale al 2021 quando si iniziò a parlare di bullismo da parte dei docenti contro i giovani cadetti, ma ben più preoccupante è il caso, scoperto a febbraio, del caporale Simon Bartram, 32enne, giudicato colpevole dal tribunale.

Il caporale Bartram è anche la ragione che ha spinto l’Onu ad intervenire per porre un freno alla questione degli abusi di minori nell’esercito. Infatti, l’uomo è stato giudicato colpevole per aver aggredito e violentato una 16enne durante un’esercitazione e per aver predato, aspettandole fuori dalla doccia, altre minorenni. È stato ovviamente prontamente sospeso, mentre il Ministro della Difesa ha promesso di prendere provvedimenti seri, avviando indagini approfondite, sugli eventuali casi simili. Il Times, contestualmente, ha scoperto che nel reticolo di abusi su minori nell’esercito della Gran Bretagna, ci sarebbe anche il caso di una relazione tra un istruttore e un’alunna, che sarebbe ancora oggetto di un processo. L’Onu, a conoscenza della questione, ha chiesto alla Gran Bretagna di aumentare l’età di arruolamento minima delle reclute a 18 anni, conformandosi alle leggi internazionali.

