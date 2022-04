Acate, pony seviziato e trascinato per chilometri da auto/ “Lunga scia di sangue e…”

Un pony è stato seviziato e trascinato da un’auto per chilometri. È successo nei pressi di Acate, in provincia di Ragusa. Alcune persone che lavorano in un’azienda della zona hanno ritrovato questa mattina, intorno alle 7, l’animale, quindi hanno allertato i carabinieri e i responsabili dell’Oipa. I veterinari dell’Asp hanno soccorso il pony, una femmina di 10 anni, ma era ormai agonizzante, quindi alla fine si è deciso di sopprimerlo. Nel frattempo, stando a quanto riportato da Leggo, sono cominciate le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Million Day e Extra MillionDay/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 3 aprile 2022

Potrebbero rivelarsi utili in tal senso le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il proprietario del pony non è stato ancora trovato, ma non si esclude che l’animale sia stato rubato. Il pony è stato trascinato per circa tre chilometri da un’auto e poi abbandonato sul ciglio della strada. “In tutta la mia vita non ho mai visto immagini così dure e sconvolgenti. Una crudeltà enorme, sull’asfalto è rimasta una scia di sangue“, ha dichiarato Riccardo Zingaro, che è il responsabile provinciale dell’Oipa.

LOMBARDIA BOLLETTINO CORONAVIRUS 3 APRILE/ 35 morti, 6.371 casi, 44 terapie intensive

ORRORE AD ACATE: L’AGONIA DI UN PONY

Il pony non aveva più la pelle sui fianchi, era già visibile il teschio, ogni parte del corpo aveva fratture. Il pony è stato trovato, dunque, in condizioni disperate. Il responsabile provinciale dell’associazione animalista presenterà denuncia contro ignoti ai carabinieri, secondo quanto riportato da Repubblica. Riccardo Zingaro ha seguito le tracce di sangue sull’asfalto e poi ha individuato l’animale, per i quale purtroppo non c’era più nulla da fare. “Ho visto una lunga scia di sangue, lo hanno trascinato per chilometri, è una vergogna, chi lo ha fatto è feccia, feccia dell’umanità. In tanti anni non avevo mai visto una crudeltà del genere, come hanno potuto trascinare questo animale per chilometri? Maledetti“, ha aggiunto piangendo. Due anni fa una fine analoga era toccata al cane Matteo, un randagio legato a un’auto e trascinato per chilometri. Era accaduto a Priolo, nel Siracusano, e il responsabile di quella violenza fu un pensionato di 69 anni, accusato di maltrattamento e uccisione di animale.

LEGGI ANCHE:

Donato Greco "No vax rallentano ritorno alla normalità"/ "Obbligo over 50 fallimento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA