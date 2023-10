Accademia delle Professioni e SIO al servizio del Turismo/ Avviato il corso Hospitality e Guest Experience

Accademia delle Professioni e SIO presentano il corso “Hospitality e Guest Experience”

Accademia delle Professioni, il polo didattico del Veneto, di riferimento in Italia, per la formazione professionale nell’ambito Food&Beverage e Scuola Italiana di Ospitalità, la prima hotel-school in Italia, hanno lanciato nella regione il Corso di Specializzazione “Hospitality e Guest Experience” per rispondere alla crescente necessità del settore turistico di personale qualificato e professionale. Le candidature saranno possibili tramite il sito ufficiale di SIO entro e non oltre il 6 novembre.

Una necessità che è attestata, secondo l’Accademia delle Professioni, anche dalle 90mila assunzioni che si sono registrate in Veneto nei primi sette mesi del 2023 per il solo settore del turismo, che soffre di una cronica carenza di personale specializzato. Il lavoro di qualità e la formazione del personale sono elementi essenziali per cercare di migliorare ancora i livelli di occupazione del settore, che rappresenta un leva fondamentale nell’economia italiana. Il corso “Hospitality e Guest Experience” di Accademia delle Professioni e SIO avrà una durata annuale e sarà rivolto a tutti coloro che aspirano ad intraprendere una carriera nella progettazione di esperienze turistiche e nella promozione delle destinazioni, affrontando una vasta gamma di temi chiave, tra cui: strategie di marketing per le destinazioni turistiche; pianificazione e sviluppo sostenibile; guest experience design; promozione di prodotti e servizi turistici.

Accademia delle Professioni: “Hospitality e Guest Experience per avviare una carriera di successo nel settore del Turismo”

Il corso “Hospitality e Guest Experience” di Accademia delle Professioni e SIO affiancherà alle lezioni in aula, che si terranno a Noventa Padovana, un tirocinio personalizzato ad ognuno degli studenti, reso possibile dalla collaborazione con oltre 2.000 imprese del Turismo in tutta Italia e all’estero. Inoltre, al termine del corso verrà rilasciato un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore di livello EQF4 in Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio.

“Il Corso di Specializzazione in Hospitality e Guest Experience”, ha spiegato Laura Boesso, Marketing Manager di Accademia delle Professioni, “rappresenta un’occasione straordinaria per acquisire le competenze di alto livello indispensabili per una carriera di successo nel settore turistico, in costante evoluzione e con promettenti trend occupazionali”. A Boesso ha fatto eco anche Giulio Contini, Direttore della Scuola Italiana di Ospitalità, che collabora con Accademia delle Professioni per il corso “Hospitality e Guest Experience”, secondo cui “il nostro programma di formazione è sviluppato in collaborazione con aziende ed esperti del settore e, grazie all’approccio teorico-pratico offerto dalla combinazione delle 400 ore di aula con le 400 ore di tirocinio in azienda, massimizza le possibilità di successo nel mondo del lavoro”.











