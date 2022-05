Accelerare o accellerare?/ Come si scrive: significato, errori comuni, frasi, esempi

ACCELERARE O ACCELLERARE? COME SI SCRIVE CORRETTAMENTE: LA GIUSTA FORMA

La grammatica è una disciplina della linguistica. La sua funzione è quella di raccogliere le regole necessarie alla corretta costruzione delle frasi, dei sintagmi e delle parole. Di norma, i linguisti non fanno rientrare nella grammatica le regole di ortografia, anche se spesso i manuali di grammatica includono tra le regole grammaticali anche quelle dell’ortografia e perfino le norme della punteggiatura. Oggi cercheremo di fugare qualche dubbio. Si scrive accelerare o accellerare? Come si scrive? Si scrive “accelerare” o “accellerare”? L’unica forma corretta e ammissibile, senza alcuna eccezione alla regola, è “accelerare”, con una sola l.

Il termine “accelerare”, deriva dal latino accelerare, derivazione di celer, ovvero celere. Riferendosi al verbo accelerare, il linguista Aldo Gabrielli, in Si dice o non si dice? (la versione fornita su Corriere.it) raccomanda: “Acceleriamo pure, ma con una l sola perché il verbo deriva dall’aggettivo celere, che, proprio non ci son dubbi, di l ne ha una”. Il termine “accelerare” in grammatica è l’infinito del verbo accelerare.

SIGNIFICATO DEL TERMINE ACCELERARE

Il termine “accelerare” identifica l’atto di aumentare la velocità (contrario di decelerare, anch’esso scritto con una r), tradizionalmente di un veicolo. Accelerare identifica l’atto di aumento della velocità anche in senso figurato. In questo senso ha il significato di un aumento sensibile. “Accelerazione” è il sostantivo del verbo “accelerare” che quindi significa subire una accelerazione.

COME SI SCRIVE ACCELERARE: ECCO ALCUNI ESEMPI DI FRASI CON AL LORO INTERNO LA PAROLA

Qui di seguito possiamo osservare alcuni esempi contenenti la parola ‘accelerare’:

Es: Il treno accelera a poco a poco.

Es: Siamo in ritardo, accelera il passo.

Es: La macchina accelera = La macchina ha subito una accelerazione.

