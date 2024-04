Fuori sede, come votare alle Elezioni Regionali Basilicata 2024?/ Agevolazioni Trenitalia e sconti: le info

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI BASILICATA 2024: LE INFO PER I FUORI SEDE

Continua la lunga stagione delle Elezioni regionali 2024 che nei mesi scorsi hanno portato alle urne i cittadini di Sardegna e Abruzzo e che, ora, chiamerà all’appello l’intera Basilicata, tra residenti e fuori sede (sia sul territorio italiano, che su quello estero) che dovranno esprimere la loro preferenza. L’appuntamento è previsto per le giornate di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2024, quando il presidente uscente Vito Bardi sfiderà il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e il giornalista Eustachio Follia.

Così, mentre si avvicina l’appuntamento con le elezioni sono parecchi gli italiani che vivono fuori sede e si stanno organizzando per tornare in Basilicata al fine di esercitare il diritto (e il dovere) di voto per le Elezioni in Basilicata 2024: gli studenti fuori sede (ma anche i lavoratori con stipendi bassi) avranno già le mani nei capelli da diversi giorni, cercando le migliori offerte per evitare di spendere centinaia e centinaia di euro per rincasare. La cattiva notizie è che i fuori sede studenti e lavoratori dovranno aspettare almeno fino alle Elezioni Europee del prossimo giugno per poter esercitare il diritto di voto dal luogo in cui risiedono; ma è anche vero che dall’altra parte continuano a rimanere attivi i numerosi sconti introdotti negli anni dalle varie aziende parzialmente o totalmente controllate dallo Stato.

REGIONALI IN BASILICATA 2024: SCONTI E AGEVOLAZIONI SU VOLI E TRENI PER I FUORI SEDE

Procedendo per ordine (e pensando anche all’ambiente) tra le varie scontistiche a beneficio dei fuori sede una delle più elevate riguarda i treni di Ferrovie dello Stato e, in particolare, si Trenitalia: per tutto il periodo delle elezioni in Basilicata 2024. i fuori sede potranno contare sul 60% di sconto per i viaggi regionali, che aumenterà ulteriormente al 70% nel caso si scelga l’alta velocità. L’azienda, però, pone anche un importante limite che si dovrà tenere a mente perché per usufruire dello sconto si dovrà viaggiare nell’arco dei 20 giorni a ridosso delle votazioni in Basilicata (10 giorni prima del 21 aprile e 10 dopo il 22).

Seppur non vi siano ancora conferme, quasi certamente anche Ita Airways proporrà per le elezioni uno sconto sui biglietti dei suoi aerei, sia interni che esterni al territorio italiano, che potrebbe valere circa 40 euro. Per acquistare il biglietto scontato è importante che gli elettori fuori sede si ricordino (innanzitutto) di verificare le date preposte e, soprattutto, di compilare l’apposito form presente sul sito della compagnia. Sia per i treni, che per gli aerei, è importante che gli elettori si ricordino di portare con sé la tessera elettorale, da esibire anche al ritorno per certificare l’avvenuto voto in sede delle elezioni regionali in Basilicata 2024 (oppure, in caso si fosse sprovvisti della tessera, una dichiarazione sostitutiva).











