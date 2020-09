Accordo di Abramo/ Alla Casa Bianca l’intesa di pace fra Emirati, Israele e Bahrein

Giornata molto importante quella di oggi alla Casa Bianca visto che nelle prossime è attesa la firma sul cosiddetto Accordo di Abramo, un’intesa di pace che riguarda Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Ancora non si conoscono tutti i dettagli, ma questi dovrebbero essere resi noti durante la cerimonia che si terrà appunto presso la residenza di Donald Trump a Washington, a cui parteciperanno circa un migliaio di persone, fra cui lo stesso tycoon, il primo ministro israeliano Netanyahu, nonché i ministri degli esteri di Emirati e Bahrein. Stando a quanto scrive Vatican News sul proprio sito, citando il quotidiano ebraico Haaretz, quello con gli Emirati Arabi sarà ‘Trattato di pace’ mentre quello con il Bahrein una ‘Dichiarazione di pace’. Questo invece quanto si legge in una lettera spedita dal premier Netanyahu, ad un avvocato: “Data l’importanza dell’accordo, Netanyahu intende suggerire che il governo lo presenti alla Knesset (il parlamento israeliano ndr)”.

ACCORDO DI ABRAMO: ACCORDO POLITICO MA ANCHE COMMERCIALE

Secondo Massimo De Leonardis, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università milanese del Sacro Cuore, sono diversi gli ambiti trattati in questo accordo, dalla politica al commercio, passando per la tecnologia, l’agricoltura e altri settori. Lo stesso De Leonardis, però, non si azzarda a parlare di stravolgimento del contesto geopolitico del Medio Oriente, come in molti hanno invece ipotizzato, ricordando come gli Emirati Arabi Uniti non siano mai stati in guerra con Israele, e l’avvicinamento con l’Arabia Saudita. L’accordo di Abramo rientra nel piano di Trump per il Medio Oriente, e guardando al futuro, non è da escludere che a breve possano essere siglati altri patti di questo tipo allargati anche a pesi come il Sudan e il Marocco. Secondo il Financial Times l’intesa siglata oggi porterà scambi commerciali per “miliardi di dollari per ciascuna parte”. A riguardo, nella giornata di ieri la Banca Nazionale di Dubai e la Banca Hapoalim israeliana, hanno firmato un memorandum of understanding: “E’ un grande onore – le parole dell’ad della Banca Hapoalim, Dov Kotler – essere la prima banca a firmare una simile intesa che contribuira’ a stabilire una relazione tra i due Paesi”.



