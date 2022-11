Accordo Francia-Uk per migranti ma Marina li lascia passare/ Scoop Mail “Li scortano”

Mentre Francia e Gran Bretagna raggiungono un accordo che prevede la collaborazione per fermare l’attraversamento del Canale della Manica da parte dei migranti, le navi della Border Force britannica e della Marina francese favoriscono il passaggio delle navi dei trafficanti che li portano nel Regno Unito. A rivelarlo è il Daily Mail, entrato in possesso di alcune conversazioni radio registrate domenica mattina da un canale marittimo pubblico. Il giornale rivela uno straordinario livello di cooperazione: le conversazioni, infatti, suggeriscono che la Marina francese guida le imbarcazioni di migranti dalla costa francese ai punti di incontro nel mezzo della Manica.

Ad esempio, è stato captato il contatto tra le navi da guerra francesi e la polizia marittima francese con quelle della Border Force Defender, Hurricane e Ranger per organizzare il passaggio di imbarcazioni che trasportano migranti a 12 miglia al largo del Kent. Le conversazioni suggeriscono, spiega il Daily Mail, che “la Marina francese guida abitualmente le imbarcazioni di migranti dalle coste francesi verso gli incontri nel mezzo della Manica con i britannici, che poi imbarcano i passeggeri su barche per portarli a Dover“.

“TAXI DEI MIGRANTI? LO SOSPETTAVAMO DA TEMPO”

La notizia ha innescato una bufera in Gran Bretagna, alla luce del fatto che il ministro dell’Interno Suella Braverman ha incontrato la controparte francese per siglare un accordo che possa fermare il passaggio delle navi con migranti nella Manica, visto che solo quest’anno ne sono arrivati 40mila, causando una crisi che il ministero fatica a gestire. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, è probabile che Braverman non veda di buon occhio questa palese collaborazione tra francesi e britannici per l’attraversamento dei migranti. “Queste conversazioni dimostrano ciò che molti di noi che lavorano in mare nella Manica sospettavano da tempo“, ha dichiarato un imprenditore che commercia frutti di mare e che di fatto è colui che ha fornito le registrazioni al giornale britannico. Dunque, i francesi osservano le barche dei migranti che lasciano le loro spiagge e le scortano per molte ore fino al centro della Manica, dove i britannici le raccolgono e le portano a Dover e a una nuova vita. “È un servizio di taxi in tutto e per tutto“, aggiunge la fonte del Mail. Solo nell’ultimo weekend, oltre 1.800 migranti hanno raggiunto il Regno Unito.

