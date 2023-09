Accordo Russia-Corea del Nord per le armi?/ Putin e Kim si incontreranno, ma gli USA minacciano conseguenze

Secondo alcune fonti citate ieri dal New York Times, il leader della Russia Vladimir Putin avrebbe in programma, a breve, un incontro con l’omologo della Corea del Nord Kim Jong-un. L’incontro sarebbe teoricamente previsto a margine dei lavori dell’Eastern Economic Forum, che si terrà dal 10 al 13 settembre con la presenza di entrambi i leader. Una parziale conferma era arrivata, sempre nei giorni scorsi, anche dalla Casa Bianca, che aveva parlato di uno scambio di lettere tra lo zar della Russia e il leader nordcoreano, ma oggi sembra che vi sia stata una potenziale battuta d’arresto, successiva alla minaccia di ritorsioni contro la Corea del Nord da parte degli USA.

Russia: “Nessuna conferma all’incontro con la Corea del Nord”

Insomma, gli USA a più riprese sono certi che a breve dovrebbe tenersi un incontro tra Russia e Corea del Nord. Alcune fonti riferiscono che Kim Jong-un dovrebbe recarsi a Vladivostock, dove si terrà il forum, con il suo treno blindato, ritenendo che abbia in programma anche una visita a Mosca. La Casa Bianca, invece, sostiene che nei giorni scorsi vi sia stato un fitto scambio di lettere, nel corso del quale i due leader avrebbero discusso di un eventuale accordo sulle armi, parlando anche di un viaggio da parte del ministro della Difesa russo in Corea del Nord.

Oggi, invece, la Russia per mezzo del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che ha risposto alle domande dei giornalisti, ha frenato sull’incontro con la Corea del Nord, sottolineando che “non possiamo confermarlo. Non abbiamo niente da dire in merito”. Una posizione quantomeno sospetta, che non smentisce completamente la possibilità di un incontro, ma che sembra essere anche una risposta alle minacce avanzate del consigliere per la sicurezza nazionale USA Jake Sullivan. Quest’ultimo, infatti, nel pomeriggio ha detto che “la Corea del Nord pagherà un prezzo se fornirà armi alla Russia“. Centrale nell’incontro, infatti, secondo le fonti USA è un accordo per la fornitura di armi utili per la guerra in Ucraina, oltre ad aprire ad altre forme di cooperazione tra i due paesi.

