Accordo Uefa-Eca/ Champions ed Europa league ad agosto in gara secca e a porte chiuse

Mentre in Italia è tema quanto mai scottante quello della ripresa del campionato, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria da coronavirus, anche in Europa le alte sfere del calcio sono sempre al lavoro per provare a deliberare un prossimo futuro delle competizioni europee. Su tale argomento si è discusso molto negli ultimi giorni e su stessa ammissione della Uefa sono tante le ipotesi pronte sul tavolo: stando però alle ultime indiscrezioni dell’emittente spagnola Cadena Ser, già Uefa ed Eca avrebbero trovato un nuovo accordo per chiudere i tornei continentali in estate, senza andare a inficiare le competizioni 2020-21. Benché dunque parecchie discipline e federazioni (come quella belga) siano ormai indirizzati o abbiano addirittura già scelto la via dell’annullamento della stagione, in Europa ancora vi è la speranza di tornare in campo, pur dopo l’emergenza sanitaria da coronavirus. E non solo: dall’accordo Uefa-Eca viene fuori che ancora una volta verrà data priorità ai campionati nazionali, la cui conclusione è determinante per la prossima stagione, mentre per le competizioni europee 2019-2020 sarà necessario “alleggerire” la formula.

ACCORDO UEFA-ECA: PARTITE IN CAMPO NEUTRO E SENZA PUBBLICO

Cosa dunque si propone nell’ultimo accordo Uefa-Eca per la conclusione delle manifestazioni europee in estate, quando si spera verrà superata l’emergenza coronavirus? In soldoni le alte sfere del calcio continentali darebbero spazio alla conclusione dei campionato nazionali fino a luglio, mentre poi le ultime sfide di Champions ed Europa league verrebbero concentrate per il mese di agosto, lasciando così libero il campo per la programmazione della stagione 2020-2021 per settembre. Ma non solo: da fonti spagnole pare infatti che il piano di Uefa ed Eca sia quello di disputare le partite rimanenti in campo neutro (ancora da identificare), a porte chiuse e pure in gara secca. Con questa formula certo si snellirebbe la pratica per le prime coppe del continente: sarebbe dunque una strada semplice e breve per chiudere al più presto questa stagione 2019-2020. Sicuramente un’ipotesi di più agevole realizzazione, rispetto alle prime prospettate, come l’istituzione di una Final Four o una Final Eight, come ci hanno riportato alcune fonti inglese nei giorni scorsi. Pure ovviamente preme ricordare che non c’è nulla di ufficiale e certo le alte sfere del calcio stanno tenendo al vaglio ogni altro scenario, tenuto conto anche dell’imprevedibilità degli sviluppi della pandemia da coronavirus in Europa.



