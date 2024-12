VIDEO ROMA SPORTING BRAGA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico la Roma domina contro lo Sporting Braga e vince per 3 a 0. Nel primo tempo la strada verso il successo sembra mettersi in discesa già dal 10′ per i capitolini grazie al gol del vantaggio realizzato dal capitano Lorenzo Pellegrini, liberato dall’assist di Zalewski.

Video Viktoria Plzen Manchester United (1-2)/ Gol e highlights: doppietta di Hojlund! (EL, 12 dicembre 2024)

La Roma non accenna a rallentare la sua corsa e colleziona almeno altre due chances fallite con uno scatenato Pellegrini, galvanizzato dalla rete segnata ma impreciso centrando la traversa con un colpo di testa al quarto d’ora e facendosi murare in corner da un difensore dei portoghesi una conclusione al 31′. Nella ripresa la squadra di mister Ranieri realizza finalmente il gol del raddoppio al 47′ con una gran giocata di Abdulhamid, altrettanto ben assistito da Manu Koné, e Mancini si vede invece annullare una rete per fuorigioco confermato pure dal VAR al 51′.

DIRETTA/ Rangers Tottenham (risultato finale 1-1): pareggia Kulusevski! (12 dicembre 2024)

Neanche Hummels insacca la sfera al 61′ per colpa di una parata di Matheus, davvero incauto nel lasciare i suoi in inferiorità numerica poi dal 68′ avendo intercettato il pallone con un braccio ben oltre la sua area di rigore. Al 78′ El Shaarawy non concretizza una doppia opportunità ed è invece Hermoso a calare il tris nel recupero al 90’+2′.

VIDEO ROMA SPORTING BRAGA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS