Achille Lauro/ Prima del tour, torna da Mara Maionchi (X Factor 13)

Ha fatto discutere il Festival di Sanremo e ora è pronto a varcare la soglia di X Factor 2019: Achille Lauro sarà il super ospite della puntata che andrà in onda su Sky Uno oggi, giovedì 26 settembre. Lo troviamo però a gareggiare contro Ultimo e Irama per ottenere il riconoscimento Best Italian Act per gli MTV Ema 2019 e di recente di nuovo in pista con la musica grazie al suo singolo Delinquente. Sarà disponibile in radio dal prossimo 27 settembre ed è estratto dal disco 1969 che il giovane artista ha pubblicato con la Sony Music Italy. Un rock che travolge e che mette in luce la volontà di Lauro di non avere alcuna etichetta, di non essere confinato all’interno di preconcetti e barriere virtuali. Intanto nei primi giorni di ottobre sarà di nuovo nei club dello Stivale con il suo Rolls Royce Tour, il giro di concerti promosso per il suo precedente e omonimo successo. Sarà questo il brano che lo sentiremo interpretare sul palco del talent musicale, un gradito ritorno per tutti i fan che non vedono l’ora di poter assistere all’appuntamento in tv. Non è la prima volta che Lauro si presenta alla corte dei giudici di X Factor: l’anno scorso, Mara Maionchi lo aveva scelto come giudice ospite.

Achille Lauro: da Sanremo a X Factor, passando per il cinema

Achille Lauro ama circondarsi di altri artisti e pure fare delle gradite sorprese a tutti gli ammiratori. A pochi giorni di distanza dal debutto del suo Rolls Royce Las Vegas Tour, l’artista ha annunciato che Clementino sarà fra gli ospiti presenti nella doppia data di Roma, che si terrà il prossimo 4 e 5 ottobre 2019. Nelle stesse tappe saranno presenti anche OG Eastbull, Anna tatangelo e Rocco Hunt, fra gli altri .Achille Lauro però ha scelto di fare il bis anche per la data di Milano del successivo 7 ottobre, unendosi ad artisti come Stash, Noyz Narcos, Emis Killa e altri ancora. “Tachicardia, agitazione, follia, successo, scandalo“, scrive in una delle Storie per descrivere la sua nuova tournée. Considerato uno delle voci più interessanti degli ultimi anni, Achille Lauro è anche uno dei vincitori della Targa Tenco 2019, al fianco di nomi come Manuel Agnelli e Vinicio Capossela. Il rapper però non intende fermarsi sotto nessun punto di vista. Ecco perché alla Mostra del Cinema di Venezia lo abbiamo visto fra i protagonisti, grazie al corto Happy Birthday prodotto dalla Rai e incentrato sui ragazzi che in Giappone praticano l’hikikomori, ovvero la scelta di vivere da soli, senza mai uscire dalla propria stanza e azzerando ogni contatto con l’esterno.

