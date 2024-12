Chiara Ferragni ha tradito Fedez con Achille Lauro? La rivelazione

Si avvicina sempre di più Sanremo 2025 e il Festival potrebbe essere la cornice per un faccia a faccia che assume contorni sempre più interessanti: Fedez ritroverà Achille Lauro e la notizia non è così di poco conto stando a quanto trapelato nelle ultime ore grazie a Dillinger News. Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, potrebbe infatti aver avuto una relazione con lo stesso Achille Lauro e all’Ariston lo scenario di tensione sembra quello più gettonato tra i due cantanti.

E nella questione avrebbe giocato un ruolo importante anche Tananai, noto amico di Fedez, nelle prossime ore potrebbero spuntare a tal proposito degli aggiornamenti molto curiosi riguardo alla questione. Versione sulla quale ovviamente i diretti interessati non si sono esposti, vedremo se decideranno di farlo prima del via della kermesse musicale oppure continueranno a tenere le bocche cucite sull’argomento.

Fedez e Chiara Ferragni, l’influencer ha confessato il tradimento

Stando sempre a quanto ricostruito da Dillinger News, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero vissuto momenti di tensione nel momento in cui la stessa influencer avrebbe confessato l’avvenuta tradimento ai danni dell’ormai ex marito. Negli ultimi mesi abbiamo ascoltato i gossip riguardo al presunto tradimento di Chiara Ferragni con Tony Effe, questione che ha poi portato al famoso dissing tra i due cantanti, anch’essi l’uno contro l’altro al Festival di Sanremo 2025, dove Fedez troverà anche Achille Lauro.

Intanto l’influencer ha rotto definitivamente con il passato e nelle ultime settimane l’abbiamo vista avvicinarsi all’imprenditore Tronchetti Provera, con il quale è stata paparazzata, mentre Fedez dopo qualche frequentazione non avrebbe ancora ritrovato l’amore in via definitiva e stabile. Intanto si susseguono i pettegolezzi sulla fine del matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni, ormai da un anno separati.