Act of Valor/ Video, su 20 il film con Emilio Rivera (oggi, 3 luglio 2020)

Act of Valor va in onda oggi, venerdì 3 luglio, sul 20 a partire dalle ore 21. Si tratta di un film realizzato nel 2012 negli Stati Uniti e tratto da soggetto e sceneggiatura di Kurt Johnstad. È stato prodotto dall’agenzia Bantito Brothers, con la distribuzione in Italia di M2 Pictures. La fotografia è stata curata da Shane Hurlbut, con il montaggio di Scott Waugh, Michael Tronick e Siobhan Prior, le musiche di Nathan Furst e i costumi di Erica Clum. La regia è stata affidata a Mike McCoy e Scott Waugh. Il primo si è fatto apprezzare grazie al documentario Hot Wheels: Fearless at the 500, mentre il secondo è famoso per Need for Speed e L’ultima discesa. Il cast vede come protagonista l’attore e comico americano Emilio Rivera, che ha preso parte anche alle serie Sons of Anarchy e Z Nation e alle pellicole Il rompiscatole, High Crimes – Crimini di stato e Spider-Man 3. Viene affiancato da Nestor Serrano, visto in I migliori del Bronx, Insider – Dietro la verità, The Man – La talpa e Captain America: The Winter Soldier. Il cast viene completato da Gonzalo Menendez, Roselyn Sánchez e Alex Veadov.

Act of Valor, la trama del film

La trama di Act of Valor si apre con un terrorista che uccide l’ambasciatore statunitense nelle Filippine, insieme al figlio e a numerosi bambini. Nel frattempo, in Costa Rica, due agenti della CIA sono sulle tracce di un trafficante di droga, ma uno viene ammazzato e l’altra, Lisa, viene rinchiusa nella giungla e torturata. Intanto, a Coronado, sette Navy SEALs in congedo vengono richiamati in Costa Rica con l’obiettivo di salvare Lisa. Partono subito all’attacco e riescono a salvarle la vita, anche se la situazione si complica perché le truppe nemiche hanno colto informazioni scomode.

Il terrorista iniziale e il trafficante di droga sono in realtà molto amici fin dall’infanzia. Si sa che quando due folli uniscono le loro forze, i rischi possono crescere in misura esponenziale. L’obiettivo dei due è organizzare un attentato spaventoso negli Stati Uniti, che deve essere assolutamente sventato con ogni mezzo.

