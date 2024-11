Chi è Ada Alberti, nota astrologa e moglie di Franco Oppini: com’è approdata all’astrologia

Tutti la conoscono come astrologa, ma Ada Alberti è anche compagna e moglie di Franco Oppini. Il successo per lei arriva però proprio grazie al mondo delle stelle e delle previsioni dell’oroscopo, un campo particolare al quale Alberti si è avvicinata con scetticismo. È stata proprio lei a raccontare, in un’intervista al format Lato B di Ambra Lo Faro, che inizialmente non credeva affatto in questa branca, ma è stato proprio questo suo scetticismo a portarla ad approfondire.

“Io quando ho iniziato a studiare astrologia non credevo affatto nell’astrologia, credevo più ai fenomeni paranormali. – ha spiegato Ada Alberti – Ma quando ho iniziato a studiarla, la cosa mi sbigottiva, ero basita. Più non credevo e più la studiavo, però ho avuto molte dimostrazioni che è vero. Si può prevedere anche cosa accadrà tra dieci anni, però rimango basita anch’io di questo e di come riesco a coniugare la mia spiritualità col mondo della televisione.”

Ada Alberti: “Ecco qual è il mio segreto con il pubblico”

Da anni, Ada Alberti, oltre ad essere una seguitissima astrologa, è anche un volto televisivo molto amato e cura rubriche astrologiche per programmi Mediaset. “Il mio segreto con il pubblico? Io sono me stessa, forse è questo quello che piace di me. – ha ammesso la Alberti – Non amo litigare, non amo alzare la voce, sono così, mi piace star serena e tranquilla. E poi se non avessi fatto la TV non avrei incontrato mio marito, visto che è stato lo stesso agente a farci incontrare.” Il marito in questione, come accennato a inizio articolo, è Franco Oppini, che prima di lei ha avuto una lunga relazione e un figlio, Francesco, da Alba Parietti. I due stanno insieme da molti anni e sono profondamente legati e innamorati, oggi più di ieri.