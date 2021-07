Ada e Giovanni, compagna e figlio Rocco Hunt/ Il rapper: “siete tutto per me”

Chi è Ada è la compagna di Rocco Hunt

Ada è la compagna di Rocco Hunt, il rapper salernitano protagonista della nuova puntata di Battiti Live 2021, la kermesse canora dell’estate italiana condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri in prima serata su Italia 1. Il rapper è tornato ai vertici delle classifiche radiofoniche e streaming con il nuovo singolo “Un bacio all’improvviso” con Ana Mena: un successo travolgente che Rocco Hunt sta condividendo con l’amatissima compagna Ada. Sulla compagna di vita del rapper di Salerno però si conosce davvero poco. Di sicuro si sa solo il nome che proprio il rapper ha rivelato in occasione di una intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. Al noto settimanale, il rapper ha anche raccontato che la compagna è molto gelosa e parlando di lei l’ha definita sua moglie. Non è dato sapere se i due sono davvero già marito e moglie, oppure il rapper si sente già “sposato” con lei. Del resto dal loro grande amore nel 2017 è nato il primo figlio di Rocco Hunt: si tratta del piccolo Giovanni nato proprio nel giorno della festa del papà.

Rocco Hunt figlio: “tutto per me”

A soli 22 anni Rocco Hunt è così diventato padre per la prima volta e proprio lui l’ha annunciato sui social scrivendo: “quale migliore festa del Papà potevo chiedere Benvenuto al Mondo Little Johnny”. A chi gli domandava come mai è diventato padre così giovane, il rapper ha risposto “Noi a Sud facciamo tutto presto”. Una cosa è certa: la vita di Rocco Hunt è completa. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo Giovani e il grande successo con brani come “A un passo dalla luna”, il rapper si gode anche la sua amatissima famiglia. “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me” – ha scritto sui social a conferma che la sua vita va davvero a gonfie vele!

