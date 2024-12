30 CANTANTI BIG, UN GRANDE “MIX” PER SANREMO 2025: LE SCELTE DI CARLO CONTI (E LE POLEMICHE)

Le battute già si sprecano, con 30 cantanti big in gara il prossimo Festival di Sanremo 2025 rischia di diventare una “maratona Telethon” senza però l’elemento benefico: Carlo Conti al Tg1 delle 13.30 ha svelato i cantanti che parteciperanno nel primo Festival “post-Amadeus”, con una semi-rivoluzione in atto che spetterà al pubblico giudicare tra ascolti, reactions live e social in ebollizione verso la kermesse dell’11-15 febbraio 2025.

A giudicare così a caldo senza conoscere le canzoni, il “dream team” costruito da Conti imbarca a bordo grandi nomi del passato (o giù di lì…), giovanissimi e nomi “nuovi”, con la garanzie di chi sulle piattaforme streaming e sui social spopola da anni. In più, il ritorno dei cantautori rende un briciolo di “riconoscenza” alla musica italiana un filo alternativa dal consueto canovaccio macina-views in cui si è ormai trasformato Sanremo dopo l’avvento di Amadeus. Nel “gioco delle coppie” tra i vari generi trovano spazio il dissing Tony Effe vs Fedez, che promette polemiche a non finire già ben prima del Festival, i rapper Rocco Hunt ed Emis Killa, le potenziali favorite donne come Elodie e Giorgia, o il duo di cantautori “ripescati” come Cristicchi e Brunori Sas, oppure ancora un Festival che “riappare dal passato” con Massimo Ranieri e Marcella Bella, o gli amicissimi Achille Lauro e Rose Villain. Tutti questi nomi (assieme agli altri che trovate qui sotto), concorrono al primo Conti post-Ama, un Sanremo che potrebbe dire tanto e che al contempo potrebbe anche “normalizzarsi”…

🔴 #Sanremo2025 – Ecco i nomi dei big in gara pic.twitter.com/WIalVUk87t — Tg1 (@Tg1Rai) December 1, 2024

I FAVORITI, GLI “ACCENDI-SOCIAL” E I CANTAUTORI CHE RITORNANO… SANREMO 2025 AL VIA COSÌ

Senza la canzoni è ovviamente difficile fare previsioni, ma potremmo non finire molto lontano dal pronostico se osiamo considerare tra i 30 cantanti big in gara per Sanremo 2025 i nomi di Elodie, Giorgia, Irama, Francesca Michielin e The Kolors come potenziali “favoriti” per la vittoria finale (e l’ordine potrebbe non essere casuale, ndr). I vari Fedez, Tony Effe ed Emis Killa potrebbero scatenare di polemiche, dissing e frecciate la platea del Festival e sui social: in particolare modo riecheggerà il nome di Chiara Ferragni nei giorni della kermesse, forse ancora di più dell’ultima burrascosa presenza due anni fa con tanto di bacio-scandalo dell’ex marito con Rosa Chemical.

Fortissima la presenza femminile sul palco dell’Ariston, non solo Elodie ma appunto la lunga platea di Michielin, Giorgia, Rose Villain, Gaia, Clara e Marcella Bella: pronti a stupire con i nomi semi-nuovi come Sarah Toscano (la “nuova” Angelina Mango del penultimo Amici), Joan Thiele, Olly e Serena Brancale, forte curiosità per il mash up tutti assieme di Shablo, Guè Pequeno, Joshua e Tormento, mentre la promessa di Carlo Conti di non trascurare i cantautori sembra essere stata garantita dalla scelta del poetico Brunori Sas, di Simone Cristicchi (per lui un grande ritorno dopo la vittoria del 2007), e di Francesco Gabbani dopo il clamoroso successo con Occidentali’s Karma; senza ovviamente dimenticare un Massimo Ranieri d’annata 37 anni dopo la vittoria con “Perdere l’Amore”. Tutto è pronto, anzi no: mancano ancora tre mesi e l’anticipo sui nomi serve a cominciare il brusio polemico su scelte ed esclusioni (Tiziano Ferro alla fine non ci sarà) atto ad aumentare lo share (da Amadeus a Carlo Conti, questo elemento resta di assoluta continuità).