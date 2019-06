“Adam e Rami meritano cittadinanza”/ Madre 12enne “Da Salvini e Di Maio silenzio”

“Adam e Rami meritano la cittadinanza italiana”: a sostenerlo è la mamma del ragazzino 12enne che sventò la strage sul bus di Milano. Eppure, ha spiegato la donna ai microfoni del Fatto Quotidiano, “nessuno si è fatto più sentire”. Il riferimento è alla promessa – al momento rimasta tale – sollevata dai due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio meno di tre mesi fa, quando avevano manifestato la loro intenzione di premiare i due ragazzini con la cittadinanza italiana. Erano stati loro lo scorso 20 marzo a dare un contributo importante alle forze dell’ordine rendendo possibile fermare il dirottatore dell’autobus, Ousseynou Sy, evitando di fatto una strage e mettendo in salvo anche i loro compagni di classe. Eppure da allora, nessuno dei due leader contattò le famiglie dei ragazzini-eroi. In occasione della consegna delle civiche benemerenze per il patrono della città ai 51 ragazzi coinvolti nel sequestro era presente anche Hasnss Uriad, mamma di Adam, la quale ha approfittato per esprimere il suo pensiero sulle promesse non mantenute.

ADAM E RAMI, ANCORA NESSUNA NOVITÀ SU CITTADINANZA ITALIANA

In merito alla cittadinanza, sia Salvini che Di Maio erano apparsi intenzionati a consegnarla sia ad Adam che a Rami. “Siamo ancora a quel punto”, ha commentato la madre del 12enne, ribadendo come quelle dei due leader siano state ad oggi solo promesse. “Siamo in attesa, nessuno ha avvisato”, ha aggiunto, spiegando che da parte di Salvini e Di Maio non ci sarebbe stato alcun contatto. Adesso siamo contenti che i bambini si siano salvati. Speriamo che vadano avanti negli studi”, ha aggiunto la donna. “La cittadinanza è un premio d’onore che va dato a chi fa qualcosa di importante per la comunità. Se non la danno non è un grosso problema. Ma ora siamo ancora in attesa, non c’è stato alcun contatto”. La mamma di Adam ricorda ancora con estrema paura quanto accaduto lo scorso 20 marzo. “A pensarci mi vengono ancora i brividi”, ha proseguito.”Ci vuole tanto tempo non per dimenticare ma per far passare” questa paura, ha chiosato.

