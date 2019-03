Adam e Ramy da Fazio/ Ragazzini, Ius soli e sinistra anti-Salvini (Che tempo che fa)

«Fabio Fazio a Che tempo che fa ospiterà Ramy e Adam, i due studenti che, presenti sul bus dirottato e incendiato, con le loro telefonate hanno sventato la strage e salvato i loro compagni. I ragazzi saranno accompagnati da due rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri»: con questo annuncio in previsione della nuova puntata di questa sera, si intravedono già all’orizzonte concretizzarsi tutte le ultime polemiche già sollevate da giorni dopo il botta e risposta tra Matteo Salvini e i suoi contestatori in politica (e non solo, visto cosa ha detto ad esempio Pif stamane sul Ministro degli Interni) in merito al diritto di cittadinanza da consegnare come “premio” ai due ragazzini-eroi del bus dirottato a San Donato Milanese. Si chiamano Adam El Hamami e Ramy Shehata e si trovavano con i loro compagni sul bus che li avrebbe dovuti portare in palestra della loro scuola media Vailati a Crema: ma l’autista dirottatore Ousseynou Sy aveva in mente ben altro e solo l’intervento tempestivo dei Carabinieri avvertiti con astuzia da Ramy e Adam ha evitato, con molta probabilità, una strage immane. Tutto si è risolto, nell’attesa che gli inquirenti traccino i reali motivi dietro al folle gesto dell’italo-senegalese, ma la portata politica della vicenda è (purtroppo) solo all’inizio: dopo le accuse a Salvini e Di Maio di voler “uccidere i migranti nel Mediterraneo” fatte da Sy, la sinistra – non solo di piazza – si è scagliata contro il Governo dando di fatto la “colpa” con le provocazioni in materia di immigrazione.

LA SINISTRA E LA PROPAGANDA

Roberto Saviano, Gad Lerner, molti esponenti del Pd e molti altri ancora: dopo la richiesta di Ramy di poter dare la cittadinanza, come premio a loro e a tutti i compagni di classe stranieri, lo scontro ad un “esitante” Salvini sono stati moltissimi. «Vuole lo Ius Soli e cittadinanza per i compagni? Si faccia eleggere», ha risposto ieri il Ministro degli Interni, scatenando una letterale bufera politica. Una battuta non esattamente “azzeccata” ha trasformato ormai la presenza di Adam e Ramy (due semplici ragazzini che si sono dimostrati assai più brillanti di tanti 30-40-50enni che abbiamo in mente) in una costante “propaganda” anti-Salvini riaccendendo gli antichi scontri e dissapori come già visto sui casi Riace e Diciotti. In prima serata con Fabio Fazio sarà alquanto “probabile” la richiesta dello Ius Soli, storica battaglia di sinistra, contro un Governo che invece “non ci sente” su questo tema: più moderato e condivisibile è invece il commento del sindaco di Milano Beppe Sala che, pur non condividendo nulla di Salvini e delle sue politiche, invita tutti a non mettere “cappelli” su persone (adolescenti in questo caso) e fatti gravi «Io non voglio mettere il cappello su questi fatti, come fanno in tanti, perché i temi sono complessi. Certo la battuta di Salvini ‘fatti eleggere’ mi sembra una risposta che non ha senso. È un modo per sfuggire al dibattito. Adesso si riattiverà il dibattito sullo ius soli – ha aggiunto oggi alla partenza della StraMilano – che è una questione significativa. Giusto che ne parli il Parlamento, quindi io voglio evitare di cavarmela con delle battute, ma certamente c’è un tema di tanti ragazzi che sono nati in Italia e vivono la nostra cultura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA