“Addormentarsi davanti alla tv fa male alla salute”/ Studio: “Favorisce l’obesità e…”

Quante volte sarà capitato di addormentarsi in pieno relax davanti alla tv, magari davanti ad un bel film? Nulla di strano, all’apparenza. Eppure sarebbe bene che non succedesse perché, in base a quanto è emerso da un recente studio, questa pratica farebbe malissimo alla nostra salute.

Chi l’avrebbe detto? Eppure, gli esperti ci dicono che qualunque tipo di dispositivo (tablet, smartphone, computer e anche tv) deve essere tenuto lontano dal momento del sonno. Prima di dormire dunque sono assolutamente banditi. Le ragioni risiederebbero innanzitutto nella luce degli schermi, la cui emissione andrebbe a influire negativamente sul ritmo circadiano. In particolare, poi, l’usanza di appisolarsi davanti al televisore creerebbe un continua sottoposizione del cervello a stimoli e favorirebbe perfino l’obesità. L’impatto negativo sulla salute sarebbe stato rivelato da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori di Salisburgo e pubblicato sul Journal of Neurosciences , che, a margine, ha anche evidenziato le conseguenze sull’ambiente per l’elevato consumo energetico.

Come evitare di addormentarsi davanti alla tv

Se addormentarsi davanti alla tv può avere ripercussioni negative sulla salute occorre capire però come cercare di evitare, o perlomeno di ridurre, questa abitudine così frequente tra noi. Contrariamente, infatti, a ciò che si pensa, la tv non va vista come un mezzo per favorire il sonno, anzi. È un elemento disturbatore dello stesso, che va a bloccare la produzione di melatonina nel cervello, ‘sballando’ il normale ritmo del sonno. Pratica, questa, che nell’immediato forse non determina conseguenze, ma che nel lungo periodo influisce sul nostro organismo.

Cosa fare, dunque, per evitare di addormentarsi davanti alla tv? Tra le soluzioni consigliate dagli esperti vi è quella di evitare di guardare magari programmi tv o serie che sappiamo protrarsi fino a tarda notte e dedicare la fase pre-riposo ad altre attività più salutari, quali la lettura di un libro o l’ascolto di musica rilassante. In questo modo la routine serale sarà adeguata a conciliare il sonno dolcemente, consentendo anche che l’inizio della giornata seguente sia all’insegna della lucidità e del benessere, scacciando sensazioni di irritabilità e stanchezza.

