Tutto pronto per la partenza del razzo Vega-C alle ore 22:20 di oggi, mercoledì 4 dicembre 2024: è arrivato anche l’ultimo via libera per il satellite Sentinel-1C. Dunque, è partito ufficialmente il countdown per la messa in orbita della nuova “sentinella”, che fa parte del programma Copernicus dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e della Commissione Ue per il monitoraggio del pianeta Terra.

La missione è importante anche per l’Italia, visto che il nostro Paese vi partecipa a livello industriale: ad esempio, il prime contractor è Thales Alenia Space, mentre Vega-C è il lanciatore europeo sviluppato dall’azienda italiana Avio di nuovo in “volo” dopo due anni. A Colleferro è stato sviluppato il successore di Vega, sviluppato per garantire prestazioni migliori, un carico maggiore e più competitività.

Peraltro, è coinvolta anche l’Agenzia spaziale italiana nei finanziamenti di tali progetti. Il responsabile della missione Nuno Miranda ha dichiarato che non sono emersi finora problemi, quindi c’è ottimismo riguardo il lancio dallo spazioporto di Kourou, che si trova nella Guyana Francese.

DIRETTA LANCIO RAZZO VEGA-C, PERCHÈ LA MISSIONE È IMPORTANTE

Il razzo è pronto sulla rampa di lancio, un evento molto importante e critico non solo per il vettore ma anche per il satellite dell’Esa. Ad esempio, il vettore è chiamato a dimostrare di poter tornare a volare efficacemente dopo i problemi del dicembre di due anni fa che hanno impedito l’arrivo dei satelliti in orbita. Ma la missione è importante anche perché il satellite deve sostituire uno fuori uso da tempo e unirsi all’attività di Sentinel-1A, visto che ne devono due per una ricognizione efficace della superficie con tempi migliori.

Il nuovo satellite ha un nuovo sistema che risulta interessante perché utile per localizzare le navi, sorvegliando eventuali operazioni illecite nel traffico marittimo. Ma è importante anche per monitorare il suolo della Terra, perché ha radar potenti in grado di scrutare dettagli della superficie terrestre fino a 5 metri, in ogni condizione meteo e di illuminazione.

Ad esempio, si potranno studiare disastri naturali come terremoti, alluvioni e frane, quindi potranno essere raccolti elementi utili per gestire il territorio. A tal proposito, Miranda ha spiegato che Sentinel-1C può rilevare immagini radar utili da usare nelle attività della protezione civile per aiutare i soccorsi quando si verificano i disastri ambientali, “come nel caso delle inondazioni che si sono verificate recentemente in Spagna“.

LE AMBIZIONI DELL’EUROPA

Dunque, è un’operazione importante anche a livello europeo, perché questo lancio riapre la possibilità di tornare in orbita dopo quasi due anni, infatti era costretta a ricorrere ai razzi di SpaceX. Quindi, per l’Europa è la chance per confermare di poter avere un accesso autonomo allo Spazio, senza doversi servire di Elon Musk.

Non a caso sono arrivati anche i vertici Esa e i dirigenti delle principali aziende private coinvolte. Quindi, c’è un satellite super tecnologico per arricchire l’arsenale di sentinelle, con applicazioni importanti, dal controllo del traffico marittimo al supporto alla protezione civile, passando per il monitoraggio del territorio e degli effetti della crisi climatica.

COME SEGUIRE LANCIO RAZZO VEGA-C CON IL SATELLITE SENTINEL-1C IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Il lancio del razzo Vega-C per mandare in orbita il satellite Sentinel-1C può essere seguito in diretta video alle ore 22:20. Infatti, ci sono diverse piattaforme a disposizione, a partire dalle ore 22, come AsiTV ed Esa Web Tv. Per quanto riguarda le tv, c’è Rainews24 pronta a trasmettere le immagini del lancio, quindi potete seguirlo anche con la diretta video streaming, visto che c’è la piattaforma Raiplay e la relativa app.