Adele compra la villa di Sylvester Stallone ma non può toccare la statua di Rocky/ Spunta la clausola

Adele ha comprato la villa di Sylvester Stallone ed ha avviato la ristrutturazione ma spunta una clausola

La cantante Adele ha acquistato la villa dell’attore Sylvester Stallone per una cifra di 58 milioni di dollari. La cantante è impegnata ora nell’opera di ristrutturazione dell’intera dimora ma c’è una clausola particolare che ha rischiato di mandare all’aria l’intero affare. Stallone infatti aveva chiesto alla cantante che la statua di Rocky Balboa non fosse rimossa. Stallone, come riportato dal DailyMail, le avrebbe detto: «Non transigo. Se la statua sparisce, io non vendo nulla».

La proprietà è grande 18.587 metri quadrati: uno spazio che verrà riempito dalla cantante, il suo fidanzato Rich Paul e il figlio di 11 anni Angelo, quest’ultimo avuto dall’ex marito Simon Koneck. Nei mesi scorsi Stallone ha dichiarato alla stampa americana sui lavori della villa: «Mi piace quello che sta facendo, la sta rendendo stupenda». Stallone aveva valutato la villa 110 milioni di dollari, in seguito ha ridotto il prezzo a 85 milioni di dollari.

Villa da sogno per Adele: dai nove bagni al cinema professionale

La casa principale è composta da sei camere da letto e nove bagni tra cui una master suite. Troviamo inoltre tre spaziose camere da letto en-suite con due camere da letto domestiche. La grandissima master suite è composta anche da una sauna, un bagno turco e un ufficio con una terrazza. Nella villa troviamo inoltre una guest house a due piani con due camere da letto en-suite e una cucina dello chef completa progettato da Richard Landry. Nella villa da sogno c’è anche un cinema professionale e una sala adibita per i sigari compresa di sistema di filtrazione dell’aria. Logicamente non poteva mancare la palestra.

