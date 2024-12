Selena Gomez e Benny Blanco annunciano il matrimonio

A un anno e mezzo dall’inizio della loro storia d’amore, la star Selena Gomez e Benny Blanco hanno annunciato che presto convoleranno a nozze, con un lieto post pubblicato sui social che conferma come l’amore tra i due sia ufficialmente sbocciato. “L’eternità inizia adesso” ha scritto la cantante sui social svelando che presto il matrimonio diverrà realtà. I due, infatti, si conoscevano ancora prima di intraprendere in maniera ufficiale la relazione, e non avrebbero mai nascosto agli amici più intimi la loro volontà di costruire una famiglia, cosa che adesso sembra sempre più vicina, ovviamente.

Flavia Vento risponde alla frecciata di Teo Mammucari dopo Belve/ "Permaloso, sei stato..."

E anche Taylor Swift, miglior amica di Selena Gomez, si è resa protagonista di un lieto annuncio, infatti, dopo avere visto le foto social in cui Selena mostra a tutti la sua felicità per le future nozze con Benny Blanco, Taylor – raccogliendo ben 309.272 like – ha annunciato – “Sì, sarò la ragazza che lancia i petali”.

Bruno Vespa a La Volta Buona: “Mia moglie Augusta? Altro che patriarcato!”/ “Ieri sono diventato nonno”

Selena Gomez e il doloroso annuncio: “Non potrò avere figli”

Qualche mese fa la star texana si era lasciata andare a un importante annuncio riguardo al suo futuro, svelando che le sarebbe stato impossibile mettere al mondo un figlio in maniera naturale. Nel corso di una intervista concessa nel documentario My mind and me, Selena Gomez ha rivelato si è lasciata andare con grande dolore a una confessione:

“È una realtà difficile da digerire per la quale ho sofferto per molto tempo, non è come l’avevo immaginato, pensavo che sarebbe successo in modo naturale, come per tante altre donne, ora, però, mi sento molto più serena, mi considero fortunata perché esistono persone meravigliose che offrono la possibilità della maternità surrogata o dell’adozione” le parole dell’artista Selena Gomez che dunque sarà costretta a ricorrere a strade alternative per allargare la famiglia con Benny Blanco.

Anna Pettinelli al Trono Over di Uomini e Donne?/ Lorella Cuccarini lancia l'appello a Maria De Filippi