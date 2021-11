Adelina Sejdini suicida/ Denunciò racket: chiedeva disperata cittadinanza

Adelina Sejdini, la donna che con le sue rivelazioni ha fatto arrestare 40 persone e portato alla denuncia di altri 80 appartenenti alla mafia albanese, responsabile dello sfruttamento della prostituzione in tutta Italia, si è suicidata. La 46enne suicida, originaria di Durazzo, secondo quanto riportato da ilfattoquotidiano.it, sabato scorso si è lanciata da un cavalcavia ferroviario. Soltanto pochi giorni fa era stata ospite di Myrta Merlino a “L’Aria che tira” su La7, dove aveva raccontato la sua battaglia disperata per ottenere la cittadinanza italiana, dopo che dal suo permesso di soggiorno era stato rimosso lo stato di apolide e indicata la cittadinanza albanese. La Sejdini, residente a Pavia e malata di tumore, era soggetta a frequenti ricoveri presso l’ospedale San Matteo. Ai microfoni di La7 aveva dichiarato: “Io se torno in Albania sono una donna morta, ho paura di essere ammazzata da quelli che ho fatto arrestare“.

Adelina Sejdini si è suicidata

Dopo essere riuscita a sfuggire ai suoi sfruttatori, Adelina Sejdini aveva trovato il coraggio per denunciare il racket della prostituzione cui lei stessa era stata sottoposta. Negli anni seguenti si era anche impegnata al fianco dei City Angels per aiutare le giovani prostitute. Arrivata in Italia a 22 anni, la donna non aveva più voluto la cittadinanza albanese, il paese che aveva lasciato nel 1996. In occasione dell’ultimo rinnovo del permesso di soggiorno, però, non le era stato più riconosciuto lo stato di apolide. “Non solo, c’è scritto che lavoro“, aveva lamentato Adelina, “di conseguenza non posso più avere i sussidi e la pensione d’invalidità che mi serve per vivere“. Una commissione medica, invece, l’aveva riconosciuta al 100% invalida. La donna, in ragione della sua nuova condizione, sarebbe andata incontro ad enormi difficoltà per quanto concerne la speranza di vedersi assegnato un alloggio popolare. A fine ottobre, al netto delle sue precarie condizioni di salute, si era recata a Roma nella speranza di incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella o almeno dei funzionari del Viminale. il 28 ottobre si è data fuoco. Soccorso e curata all’ospedale Santo Spirito, dove le erano state diagnosticate grave ustioni, Adelina Sejdini diceva: “Ho presentato la domanda per avere una casa popolare, ma adesso me la sogno. I documenti non corrispondono più. E non posso accettare la cittadinanza albanese, dal momento in cui me l’hanno scritto ho gli incubi. Mi ammazzo piuttosto“. Purtroppo è stata di parola.

