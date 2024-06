Adesso vinco io – Marcello Lippi/ Anticipazioni e ospiti: i segreti del Ct azzurro campione del mondo 2006

Adesso vinco io – Marcello Lippi: anticipazioni del documentario dedicato al CT

Alla vigilia dell’inizio degli Europei di calcio 2024 in cui sarà impegnata la Nazionale Azzurra guidata da Luciano Spalletti, Raidue dedica una serata speciale ad un altro commissario tecnico che, nel 2006, ha fatto gioire tutti gli italiani ovvero Marcello Lippi. Oggi, giovedì 13 giugno, alle 21.20, infatti, va in onda “Adesso vinco io – Marcello Lippi“, un documentario totalmente dedicato all’ex CT azzurro che, nel 2006, a pochi giorni dallo scandalo Calciopoli, portò la nazionale sul tetto del mondo in una sera di luglio in quel di Berlino.

Nel documentario totalmente dedicato a Marcello Lippi viene raccontato non solo l’uomo sportivo, ma anche il padre e il marito che, spesso, ha dovuto trascurare i propri affetti per riuscire a realizzare i propri sogni professionali. All’interno del documentario ci saranno non solo i racconti dello stesso Marcello Lippi, ma anche gli aneddoti di chi l’ha conosciuto sul campo e ha condiviso con lui gioie e dolori sportivi.

Adesso vinco io – Marcello Lippi: da calciatore ad allenatore di successo

Come la maggior parte degli allenatori, anche la carriera di Marcello Lippi è iniziata come calciatore e nel documentario “Adesso vinco io”, la storia di Marcello Lippi inizia dalla Sampdoria, squadra da cui fu acquistato nel 1968. Il grande successo sportivo, però, arriva quando, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, decide di diventare allenatore e il passaggio alla Juventus gli permette di vincere tutto quello che c’è da vincere. Tra i tanti successi conquistati con la squadra bianconera spiccano cinque scudetti, una Champions League e una Coppa Intercontinentale, vittorie clamorose a cui, nel 2006, si aggiunge anche la vittoria del Mondiale in Germania.

Nel documentario, tutti i momenti più belli della carriera di Lippi saranno rivissuti fino all’ultimo capitolo della carriera dell’allenatore scritto in Oriente come CT della Nazionale Cinese. Nel corso del documentario, poi, ci saranno le testimonianze di alcuni dei calciatori a cui Lippi è stato più legato come Del Piero, Totti, Vieri, Buffon e Zidane.

Come vedere in diretta streaming Adesso vinco io – Marcello Lippi

Quello con il documentario “Adesso vinco io – Marcello Lippi”, è un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi di calcio che hanno un ricordo particolare legato all’ex CT azzurro. Per vederlo, basta sintonizzare il televisore su Raidue, a partire dalle 21.20 o, in alternativa, collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione per la diretta streaming.

