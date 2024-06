Simonetta Barabino, chi è la moglie di Marcello Lippi/ “Ci siamo sposati un anno dopo il primo incontro”

Marcello Lippi, come ha conosciuto la moglie Simonetta Barabino

Marcello Lippi è sicuramente noto per le sue imprese sportive, molto meno invece si conosce della sua vita privata e di sua moglie. Il celebre CT è sposato da molti anni con Simonetta Barabino, di cui però si conosce molto poco se non quello che lo stesso Marcello Lippi ha raccontato ai media. Il loro legame nasce proprio grazie al calcio: la donna, che dovrebbe essere nata nel 1955, ha incontrato Lippi quando suo padre era presidente del Genoa. Al tempo Marcello giocava nella Sampdoria e proprio lì ci fu il primo incontro.

È stato proprio Marcello Lippi, parlando della moglie Simonetta Barabino, a raccontare: “Quando giocavo nella Samp, conoscevo il padre, presidente di tutti i club del Genoa della Liguria. Una sera, sul lungomare in corso Italia, facevo un po’ lo scemo: ero abbracciato a una ragazza e avevo gli occhiali da sole, anche se erano le nove. Entrò questo signore con la famiglia, quindi anche con la figlia, e mi salutò, non feci una gran bella figura. Ma non fu l’unica. Il giorno dopo esco di casa e dall’altra parte della strada c’era lei, ci salutiamo, ma non la riconosco. Un anno dopo eravamo sposati”.

Marcello Lippi e Simonetta Barabino, chi sono i figli Davide e Stefania

Un anno dopo quel fatidico primo incontro, Marcello Lippi e Simonetta Barabino sono dunque diventati marito e moglie, iniziando la loro vita insieme. La coppia ha deciso di vivere a Viareggio, città natale di Lippi, e di crescere lì i loro figli. Hanno infatti avuto due figli: Davide e Stefania. Il primo citato è nato nel 1977 e ha seguito le orme di suo padre nel mondo del calcio. Infatti è oggi un procuratore sportivo. Stefania Lippi ha invece scelto tutt’altra strada e oggi fa la fotografa.











