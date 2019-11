Adonà Mamo è Maria Callas/ Il pittore con una voce singolare (Tali e Quali)

ADONA’ MAMO E’ MARIA CALLAS A TALI E QUALI

Il soprano Adonà Mamo sarà uno dei concorrenti di Tali e Quali (Tale e quale show) che vedremo stasera, venerdì 22 novembre 2019, grazie alla sua trasformazione in Maria Callas. Un grande soprano con cui ha un legame tutto speciale, come abbiamo scoperto alcuni mesi fa in occasione della sua esibizione nella Tosca al Teatro Greco di Siracusa, in occasione del Festival dei Teatri di Pietra che si è tenuto lo scorso luglio. “La mia laringe ha una conformazione naturalmente femminile, una qualità che ho scoperto e rivalutato nel 2002 quando acquistai un cd della Callas che aveva come brano d’apertura Vissi d’arte”, confessa a Sicilian Post.

CHI È ADONA MAMO?

Il nome di Adonà Mamo non è di certo nuovo per tutti gli amanti dei talent e della musica italiana. Il soprano di Siracusa ha lavorato in passato con diversi volti noti del piccolo schermo del nostro Paese, da Giampiero Ingrassia a Sandra Mondaini, fino a Rosario Fiorello e Alessandro Cecchi Paone. Anzi è proprio con quest’ultimo, in seguito ad una delle primissime apparizioni a Saranno Famosi, il nome della scuola che Maria De Filippi ha trasformato in Amici, che si mostra di frequente sui social. Rispolverando tra l’altro un siparietto avvenuto a Pomeriggio Cinque in tempi più o meno non sospetti, dove Mamo e Cecchi Paone si sono esibiti in un duetto sulla Traviata di Giacomo Puccini. Clicca qui per guardare il video di Adonà Mamo e Alessandro Cecchi Paone.

