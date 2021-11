Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d’Aragona: “Alex, Soleil e Delia? Trash…”

GF VIP, MARCHESA D’ARAGONA “SOLEIL E DELIA? PIETOSO E INUTILE CONFRONTO”

La contraddizione ad oltranza, unica vera protagonista della puntata di venerdì del Grande Fratello Vip 2021! Scialbo e triste il timido confronto tra le due “donne”di Alex. Soleil si definiva leonessa, Delia pantera, ma io ho visto soltanto due “bipedi” che cercavano di “beccare” un esiguo granellino di “mangime”… ma invano. Alfonso invita Delia ad entrare nella casa per confrontarsi “de visu” con Alex ma lei rifiuta e dopo poco dichiara che vorrebbe entrare nella casa, ma come concorrente: Triplo Orrore al cubo! E aggiunge… per seguire personalmente le vicissitudini dei due soggetti, coinvolti da “attrazione artistica”. Soleil come un “disco rotto” parla a raffica, ripetendo sempre le stesse cose. Il pietoso ed inutile confronto finalmente termina con Delia che dagli insulti d’un tratto passa ai complimenti verso Soleil. Evidentemente aveva dimenticato la sua parte, ed è andata “a braccio”. Imbarazzante!

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa d'Aragona: "Alex Belli non conosce vergogna"

Anche se lo è stato ancor di più, a fine puntata, fuori onda, il dialogo tra la Ricciarelli e la Sorge, dove la cantante, non solo si complimenta ma addirittura afferma che la mamma di Soleil dovrebbe essere fiera di lei per come si sta comportando! Veramente un gran bell’insegnamento: insinuarsi con civetteria nelle “grazie” di un uomo impegnato sentimentalmente ed alimentare l’ego e l’arroganza del nulla! Ma ancor più surreale è Alex quando afferma: “Vorrei che Delia e Soleil diventassero amiche”. Qui ha raggiunto veramente l’Olimpo del trash! Assolutamente indifendibile!

Adoratamente con Stile, GF Vip/ Marchesa D'Aragona: "Alex Belli recita con Delia!"

“LULÙ E MANUEL? LEI NON HA CAPITO CHE LA DONNA DEVE ESSERE UN OCEANO DI MISTERO”

Nicola lascia la casa, Miriana fredda anche nei saluti afferma a testa bassa: “meglio così” per poi aggiungere che le dispiace! Lulù in versione “stalker” insegue e bracca ovunque si trovi l’Adorato Manuel, che di pazienza ne ha avuta in quantità industriale, ma senza esito. Ho ripetuto svariate volte che in amore bisogna essere in due a provare emozioni, e prima di tutto l’amore deve essere sinonimo di rispetto e libertà… Lasciamo all’uomo questa mera illusione della conquista, facciamogli credere che è stato sublime nell’arte del corteggiamento.

Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa D'Aragona: “Alex Belli va cacciato!”

Lulù non ha compreso che dare ad un uomo la certezza di averci conquistato equivale al primo passo verso la perdita di emozione, con conseguente disinteresse, che inevitabilmente sfocia alla fine di un rapporto sentimentale! La donna (in questo caso) dovrebbe essere un “oceano di mistero” e qui ci troviamo di fronte a tutto ciò che è la negazione comportamentale dell’Appeal! Ingrediente fondamentale in ogni tipo di rapporto!!!!! Non mi resta che congedarmi da Voi…

Adoratamente con Stile.

Vostra Adorata Marchesa



© RIPRODUZIONE RISERVATA