Delia Duran, moglie Alex Belli/ Sfogo social prima del nuovo confronto al GF Vip

Delia Duran, scontro al Grande Fratello Vip con Soleil

Delia Duran torna nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo il primo confronto con il marito Alex Belli durante il quale ha espresso tutta la propria delusione per gli atteggiamenti che ha con Soleil Sorge, Delia Duran, questa sera, nel corso della nuova puntata, entrerà nuovamente in casa per il confronto definitivo con Alex Belli. Come annunciato da Alfonso Signorini durante il daytime, Delia Duran ha diversi sassolini da togliersi dalle scarpe. Il riavvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge, concluso con un abbraccio, stando a quello che ha raccontato Signorini, pare non sia stato particolarmente gradito da Delia.

Ad una settimana, dunque, dal doppio confronto con Soleil Sorge e con il marito, Delia è pronta a mettere nuovamente i punti sulle i per chiarire la situazione e capire le reali intenzioni del marito. Nella casa, Alex continua a ribadire di essere totalmente innamorato della moglie e di avere un progetto di vita insieme da realizzare. Contemporaneamente, tuttavia, non ha nascosto la propria delusione di fronte all’atteggiamento che Delia ha avuto nei confronti di Soleil. Come finirà?

Delia Duran, lo sfogo social

Prima di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per confrontarsi nuovamente con il marito Alex Belli e probabilmente anche con Soleil Sorge, Delia Duran si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram rispondendo a chi la accusa di aver considerato il rapporto tra Alex e Soleil un gioco.

“Mi avete mandato diversi articoli dove si asserisce che io abbia giudicato il rapporto tra Alex e Soleil come un gioco di finzione. Giusto perchè l’onestà mi contraddistingue e nella mia vita amo essere portatrice di verità, pubblico gli screen completi. Tra le altre cose parliamo di vecchie chat di un mese fa dove il rapporto di Alex e Soleil era ben diverso e da me allora apprezzato“, ha scritto Delia condividendo, poi, le chat in cui parlava del kiss freeze.

